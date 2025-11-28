A vitória do Santos por 3 a 0 diante do Sport, na Vila Belmiro, foi importante não apenas para a recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro, mas também por contar com o retorno do atacante Neymar e, de quebra, melhorar o saldo de gols em relação ao Internacional.

O Colorado foi goleado por 5 a 1 pelo Vasco, em São Januário, e, combinado com o resultado do Peixe, terminou a rodada com saldo inferior ao do Santos. Na prática, isso significa que, mesmo em caso de vitória do Vitória neste domingo, em casa, contra o Red Bull Bragantino, o Alvinegro Praiano permanece fora da zona de rebaixamento.

— A gente vem enfrentando uma dificuldade muito grande, obviamente na luta contra o rebaixamento, algo que a gente não queria. Agora a gente depende de nós. A gente sabe que saldo de gols é importante, por isso eu estava o tempo todo cobrando para continuarmos tentando fazer os gols, respeitando a equipe do Sport, mas queríamos muito essa vitória, queríamos um saldo maior, porque sabemos que isso no final vai ser importante. Então, parabéns a toda a equipe pelo resultado de hoje, pelos três pontos. Agora a gente tem que continuar seguindo daqui para melhor — disse Neymar ao "Sportv".

A presença de Neymar no jogo contra o Sport era incerta até pouco tempo em razão de uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Segundo o camisa 10, a questão física não é um problema, embora a nova lesão atrapalhe.

— Olha, fisicamente eu venho bem, estou me sentindo cada vez melhor. Com essa lesão agora é triste, é chato, mas não é nada que vá me impedir de fazer alguma coisa. Por isso sigo jogando. Agora é pensar no Santos, pensar em deixar o Santos onde merece e depois a gente vai pensar — afirmou o camisa 10.

Questionado pela transmissão do "Sportv" se estará em campo na partida diante do Juventude, na próxima quarta-feira (3), fora de casa, Neymar foi direito.

— Com certeza — finalizou.

Como foi a vitória do Santos?

O Santos dominou o jogo e abriu vantagem ainda no primeiro tempo. Neymar abriu o marcador aos 25 minutos, e, pouco depois, um gol contra de Lucas Kal deixou o cenário ainda mais favorável ao time da casa. No segundo tempo, João Schmidt ampliou aos 22 minutos, fechando o placar para o Peixe.