Dublador flagra recado de árbitro para jogador do Flamengo: ‘Não te dá o direito’

O Flamengo não tomou conhecimento do Botafogo e conquistou uma vitória muito importante na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. No entanto, enquanto o placar permanecia zerado, os torcedores rubro-negros pediram um pênalti em Luiz Araújo, que não foi marcado pelo árbitro Alex Gomes Stefano. Diante disso, o dublador Gustavo Machado revelou o diálogo entre os personagens.

O lance, em questão, aconteceu aos 33 minutos da primeira etapa. Na ocasião, o atacante Luiz Araújo avançou e ao entrar na área adversária foi tocado pelo volante Allan. Durante a transmissão da partida, o especialista em arbitragem, Paulo César de Oliveira não concordou com a decisão da arbitragem. Para ele, o atacante do Rubro-Negro chega na bola primeiro e depois recebe um pisão do adversário.

Na leitura labial, feita pelo criador de conteúdo, é possível ver Alex Gomes Stefano falando que o lance teve um contato normal entre os jogadores. Inconformado com a não marcação do pênalti, Luiz Araújo reclamou com o árbitro, que respondeu: ‘Não te dá o direito de falar assim comigo'. Confira abaixo.

Com a vitória maiúscula no clássico carioca, o Flamengo segue na luta para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. No domingo (19), a equipe terá uma ‘final’ antecipada contra o líder Palmeiras, no Maracanã. Contando com o apoio de sua torcida, os comandados de Filipe Luís definem seu futuro a partir das 16h (de Brasília).

Filipe Luís pode ter desfalques em Flamengo x Palmeiras

Texto por: Lucas Bayer

Após a vitória por 3 a 0 diante do Botafogo, o Flamengo encara o Palmeiras na próxima rodada do Brasileirão. Para a partida de domingo (19), no Maracanã, o técnico Filipe Luís pode contar com a ausência de Cebolinha, que deixou o clássico com dores.

Cebolinha foi substituído aos 34 minutos do segundo tempo (entrou em campo aos 15') com dores no músculo anterior da coxa esquerda. O jogador será submetido a exames nesta quinta-feira. Assim como foi no clássico com o Botafogo, Saúl, De La Cruz e Allan podem ser desfalques contra o Palmeiras. Afinal, o trio não treinou nesta semana.