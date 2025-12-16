Mauro Cezar dá conselho a Tite após acerto com o Cruzeiro: 'Muito importante'

O Cruzeiro anunciou, na tarde desta terça-feira (16), a contratação de Tite como novo treinador depois da saída do português Leonardo Jardim, e o jornalista Mauro Cezar Pereira aproveitou dar um conselho ao técnico.

Durante o programa "Bate Pronto", da rádio Jovem Pan, o comunicador afirmou que o técnico precisa ter uma repaginada na própria imagem. Na visão dele, Tite se desgastou com os últimos trabalhos na Seleção Brasileira e no Flamengo.

— Acho curioso como contratam técnicos (no Brasil) sem critério, mas sim pela grife. E isso não importa se é SAF ou o que seja. Nada contra o Tite, pelo contrário, mas o Cruzeiro nem procurou um treinador com estilo semelhante ao Leonardo Jardim, que tem outra forma de trabalhar — iniciou o jornalista, acrescentando:

— Acredito que o Tite precise repaginar a imagem dele. Isso é muito importante. A imagem dele é muito desgastada, porque é a de duas Copas do Mundo, onde o Brasil não foi bem, e no Flamengo ele também não correspondeu as expectativas. Até quem não é torcedor do clube carioca viu isso. Então, acho que uma mudança é necessária. Mude um pouco, na roupa, no jeito e na comunicação. Deixar de lado aquele "tatiques". Precisa mostrar que é um Tite diferente, e o mais importante é no campo. Se ele conseguir dar sequência ao trabalho do Jardim, pode ter sucesso — concluiu.

Volta de Tite à ativa

Novo técnico do Cruzeiro, Tite está parado há mais de um ano. Seu último trabalho foi no Flamengo, onde conquistou o Campeonato Carioca, mas acabou demitido após a eliminação na Libertadores diante do Peñarol e uma atuação ruim contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

Neste ano, Tite, do Cruzeiro, quase assumiu o comando do Corinthians em abril, mas acabou desistindo em cima da hora por questões de saúde psicológica. Na véspera de sua viagem para São Paulo, ele passou mal com uma crise de ansiedade.

Após conversar com sua família, o treinador optou por fazer uma pausa na carreira e recusar a proposta do Timão. Em novembro, ele anunciou que estava pronto para assumir um novo trabalho. Tite terá 1 ano de contrato no Cruzeiro e chega com boas avaliações dos torcedores do clube da Toca da Raposa.