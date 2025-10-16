menu hamburguer
Júnior elege responsáveis pela vitória do Flamengo no clássico: ‘Vai convencer’

Rubro-negro derrotou o Botafogo pela 28ª rodada

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/10/2025
13:03
Maestro Júnior analisou convocação de Paulo Henrique, do Vasco, para a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução Sportv)
imagem cameraMaestro Júnior analisou a vitória do Flamengo contra o Botafogo (Foto: Reprodução Sportv)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jogando fora de seus domínios, o Flamengo conquistou uma vitória maiúscula contra o Botafogo e segue na luta pela liderança do Campeonato Brasileiro. Durante a transmissão da partida, o comentarista Júnior apontou os atacantes Pedro e Luiz Araújo como os principais responsáveis pela vitória por 3 a 0 no clássico carioca.

➡️Atitude de Leila Pereira revolta torcedores do Flamengo: ‘A culpa é dela’

Segundo o ídolo rubro-negro, o melhor período da equipe de Filipe Luís na temporada, foi com os dois atacantes entre os titulares. Na visão de Júnior Maestro, os gols marcados por Luiz Arújo e Pedro, na vitória contra o Botafogo, podem convencer o treinador a escalar os jogadores nas próximas partidas.

- Pedro e Luiz Araújo provaram novamente que são jogadores que fazem gol. O melhor período do Flamengo foi quando eles estavam no time titular. Eu acho que depois dessa partida (3 a 0 sobre o Botafogo), o Filipe Luís vai se convencer - comentou Júnior.

Com o resultado no clássico, o Flamengo manteve a distância de três pontos para o líder Palmeiras. No próximo domingo (19), os líderes do Campeonato Brasileiro se enfrentam e fazem uma “final” antecipada, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

➡️Renato Maurício Prado questiona postura de Filipe Luís após vitória do Flamengo

Filipe Luís pode ter desfalques em Flamengo x Palmeiras

Texto por: Lucas Bayer

Após a vitória por 3 a 0 diante do Botafogo, o Flamengo encara o Palmeiras na próxima rodada do Brasileirão. Para a partida de domingo (19), no Maracanã, o técnico Filipe Luís pode contar com a ausência de Cebolinha, que deixou o clássico com dores.

Cebolinha foi substituído aos 34 minutos do segundo tempo (entrou em campo aos 15') com dores no músculo anterior da coxa esquerda. O jogador será submetido a exames nesta quinta-feira. Assim como foi no clássico com o Botafogo, Saúl, De La Cruz e Allan podem ser desfalques contra o Palmeiras. Afinal, o trio não treinou nesta semana.

Filipe Luís Flamengo x Cruzeiro
Filipe Luís busca opções para escalar o Flamengo contra o Palmeira (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

