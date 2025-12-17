Maestro Júnior faz carta aberta ao Flamengo na véspera da final do Mundial

O ex-jogador Júnior, o maestro, publicou uma carta aberta ao Flamengo na véspera da final da Copa Intercontinental. A equipe de Filipe Luís decide o título contra o PSG, nesta quarta-feira (17). No dia anterior a decisão, o atual comentarista da Globo se declarou ao clube carioca, o qual defendeu nos anos 80, e afirmou está na torcida pelo possível bicampeonato mundial.

➡️ Campeão Mundial aposta em título do Flamengo contra o PSG: 'Tem condições'

Na carta, Júnior relembrou o título de 81, onde ele participou da conquista do primeiro e único título mundial do Flamengo. Na sequência, ele pediu para que a equipe de Filipe Luís não tenha medo de enfrentar o clube europeu e se mostrou confiante com a possibilidade de conquista. Veja a nota abaixo:

"Queria, inicialmente, dizer que eu e a minha geração estamos na maior torcida para que o Flamengo coloque a segunda estrela no seu uniforme. Já se passaram 44 anos, e ainda usufruímos dessa conquista. Inclusive, até musiquinha ganhamos nos últimos anos.

Pessoalmente, vejo que, mesmo diante do campeão da Champions League — um time que encantou ao vencer a competição com muitos méritos —, existe uma boa oportunidade, sobretudo pelas apresentações do Flamengo na final da Libertadores e nos dois jogos anteriores a esse embate decisivo.

O time, independentemente da escalação, tem tudo para jogar sem medo, mas com o devido respeito a um adversário que possui craques em todas as posições, especialmente no meio-campo, com Vitinha, Fabián Ruiz e João Neves.

Jogos desse nível pedem personalidade. Como dizia Cláudio Coutinho:

"O medo de perder tira a vontade de ganhar."

E tem mais: final não se joga, se ganha.

Filipe, bora comandar essa galera e colocar a segunda estrela no peito?".

Casa cheia para PSG x Flamengo

Para chegar na decisão, o Flamengo venceu o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito, nas quartas e semis, respectivamente. O PSG, por sua vez, assegurou a vaga para a grande decisão com o título da Champions League.

Diferentemente dos demais jogos do time brasileiro no Mundial, a partida desta quarta contará com casa cheia. O estádio, que conta com capacidade para 45 mil pessoas, deve contar com um público na casa dos 40 mil torcedores.

Como chega o PSG?

O time francês chega pressionado para provar que sua hegemonia continua, após uma temporada em que ganhou quase tudo, mas viu o título mundial escapar, no meio do ano, contra o Chelsea (Copa do Mundo de Clubes). Vice-líder da Ligue 1, com um ponto atrás do Lens, e vindo de uma vitória apertada sobre o Metz por 3 a 2, o time de Luis Enrique tenta evitar um novo trauma contra brasileiros — lembrando da derrota para o Botafogo na fase de grupos do Mundial.

O principal desfalque do PSG para a partida é a ausência do lateral-direito Achraf Hakimi. Warren Zaire-Emery, de 19 anos, deve ser o substituto.

Como chega o Flamengo?

Com clima leve, mas de muita confiança pelo bicampeonato, o Flamengo busca conquistar o mundo para fechar a temporada com chave de ouro. Campeão da Libertadores e do Brasileirão, além das taças da Supercopa e do Carioca, o time de Filipe Luís chega para essa partida em seu mais alto nível. A boa notícia é que o treinador conta com quase todo o elenco à disposição. A única ausência é o goleiro Matheus Cunha, que retornou ao Brasil para acompanhar o nascimento do seu filho.

Por escolha técnica, o Flamengo conta com duas dúvidas no time titular. Na defesa, Léo Ortiz e Danilo disputam vaga para formar dupla com Léo Pereira. Já no ataque, Samuel Lino e Cebolinha concorrem a posição pelo lado esquerdo do campo.