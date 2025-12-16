Pedro Certezas faz 'manual' para rivais do Flamengo assistirem à final do Mundial

O influenciador Pedro Certezas criou um "manual" para os rivais do Flamengo assistirem à final da Copa Intercontinental. O clube carioca decide a final do torneio da Fifa contra o PSG, nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no Catar.

Para a ocasião, o atual comentarista dos canais TNT Sports fez um guia para os "antis". Com muito humor, Certezas abordou dois cenários, um do possível título do Flamengo e outro da derrota na final em um vídeo postado nas redes sociais.

— O que fazer se o Flamengo perder? Se você for botafoguense é simples. O argumento será: "Imagina torcer para um time tão horrível, que não consegue ganhar do minúsculo PSG". E aí, é fotinho do Igor Jesus. Se você torce para Vasco ou Fluminense é o clássico: "Tomar no c* Flamengo". Nunca falha. Se você torce para um time que já venceu o Mundial, é uma foto da conquista com a legenda: "TBT de quando meu time ganhou o Mundial. Essa é para poucos". Caso você não se enquadre nos exemplos citados, a saída é ir nas páginas dos Flamengo e comentar coisas do tipo: "KKKKK", "XIIIIII" ou "patético" — iniciou o influenciador, antes de terminar.

— Agora vem o momento crítico. Caso eles vençam o Mundial, nós vamos recorrer ao clássico e certeiro mau-caratismo futebolístico. Temos duas filosofias a explorar. Evidenciar o óbvio, de que o PSG não estava ligando para o jogo. A outra abordagem, é diminuir a competição toda: "isso aí não foi mundial, foi Intercontinental". Essa palavra é muito importante. Momento é delicado, mas vamos focar e secar. PSG não me inventa coisa não — concluiu.

Casa cheia para PSG x Flamengo

Para chegar na decisão, o Flamengo venceu o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito, nas quartas e semis, respectivamente. O PSG, por sua vez, assegurou a vaga para a grande decisão com o título da Champions League.

Diferentemente dos demais jogos do time brasileiro no Mundial, a partida desta quarta contará com casa cheia. O estádio, que conta com capacidade para 45 mil pessoas, deve contar com um público na casa dos 40 mil torcedores.

Como chega o PSG?

O time francês chega pressionado para provar que sua hegemonia continua, após uma temporada em que ganhou quase tudo, mas viu o título mundial escapar, no meio do ano, contra o Chelsea (Copa do Mundo de Clubes). Vice-líder da Ligue 1, com um ponto atrás do Lens, e vindo de uma vitória apertada sobre o Metz por 3 a 2, o time de Luis Enrique tenta evitar um novo trauma contra brasileiros — lembrando da derrota para o Botafogo na fase de grupos do Mundial.

O principal desfalque do PSG para a partida é a ausência do lateral-direito Achraf Hakimi. Warren Zaire-Emery, de 19 anos, deve ser o substituto.

Como chega o Flamengo?

Com clima leve, mas de muita confiança pelo bicampeonato, o Flamengo busca conquistar o mundo para fechar a temporada com chave de ouro. Campeão da Libertadores e do Brasileirão, além das taças da Supercopa e do Carioca, o time de Filipe Luís chega para essa partida em seu mais alto nível. A boa notícia é que o treinador conta com quase todo o elenco à disposição. A única ausência é o goleiro Matheus Cunha, que retornou ao Brasil para acompanhar o nascimento do seu filho.

Por escolha técnica, o Flamengo conta com duas dúvidas no time titular. Na defesa, Léo Ortiz e Danilo disputam vaga para formar dupla com Léo Pereira. Já no ataque, Samuel Lino e Cebolinha concorrem a posição pelo lado esquerdo do campo.