Brasil x Uruguai: Vinicius Jr vai desencantar nas Eliminatórias?

Brasil e Uruguai se enfrentam pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026. O jogo acontece nesta terça-feira, 19/11, às 21h45, na Arena Fonte Nova.

O Brasil vem de apenas uma derrota em cinco jogos. No entanto, apesar da sequência não ser ruim, o futebol da Seleção de Dorival Jr ainda não convenceu. E a grande expectativa de gols é o camisa 7 do Real Madrid, Vinicius Jr.

Considerado um dos melhores jogadores da atualidade, Vini Jr ainda não conseguiu mostrar o seu potencial nas Eliminatórias. No último jogo, contra a Venezuela, perdeu um pênalti que ocasionou no empate por 1-1.

Sendo assim, será que Vini Jr irá desencantar na partida contra o Uruguai?

Odds para gol de Vinicius Jr

Junto com Igor Jesus, do Botafogo, Vinicius Jr é o jogador mais cotado para marcar na partida entre Brasil e Uruguai. Segundo a bet365, a probabilidade de Vini fazer um gol a qualquer momento é de 31%.

Veja, na tabela a seguir, a odd dos cinco jogadores mais cotados para marcar de acordo com a bet365:

Mercado: Marcadores de Gol Odds Vinicius Jr 3.25 Igor Jesus 3.25 Raphinha 4.00 Gabriel Martinelli 4.33 Luiz Henrique 4.33

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 19 de novembro de 2024 às 11 horas.

Brasil x Uruguai: quem é o favorito?

Se avaliarmos os resultados dos últimos cinco jogos, o Brasil tem uma sequência melhor que o Uruguai: enquanto a equipe de Dorival Jr vem de três vitórias, um empate e uma derrota, a Seleção Uruguaia vem de três empates, uma vitória e uma derrota. Ainda assim, o Uruguai está melhor posicionado que o Brasil na tabela das Eliminatórias.

No entanto, segundo as casas de apostas, o Brasil é o favorito para vencer o confronto desta terça-feira. A odd para uma vitória da Seleção Verde e Amarela é 1.65, enquanto a odd para uma vitória do Uruguai é 6.50. A cotação para o empate é 3.50.