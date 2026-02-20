O programa Lance a Lance volta ao ar nesta sexta-feira (20), às 18h, com apresentação de João Lidington e comentários de JP Sombra e Leonardo Bessa, trazendo as análises do pós-jogo de Lanús x Flamengo pela Recopa Sul-Americana. A equipe vai destrinchar o desempenho, os destaques individuais e os reflexos do confronto para a sequência da temporada.

continua após a publicidade

A edição desta sexta também traz tudo sobre os preparativos para a estreia de Jhon Arias no Palmeiras, analisando expectativas, encaixe tático e o impacto que o reforço pode ter no elenco.

Arias, do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Outro ponto central será o novo momento do Vasco da Gama após a rescisão contratual de Philippe Coutinho. Como o time deve se reorganizar? Quais alternativas para o setor ofensivo? O debate já projeta o primeiro desafio sem o camisa 10: o clássico contra o Fluminense, no domingo, em São Januário.

continua após a publicidade

Isso e muito mais sobre o seu clube do coração, com as informações da nossa equipe de setoristas. Análises, bastidores e opinião qualificada você acompanha ao vivo no Lance a Lance, nesta sexta-feira, às 18h.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🍀 Aposte na vitória do seu time!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.