Djokovic erra número de Champions League de Neymar: ‘Tem certeza?’

Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 12:03 • Rio de Janeiro

O tenista Djokovic esteve na Arábia Saudita na última semana para a disputa do torneio Six Kings Slam. Durante a passagem do sérvio no país, ele protagonizou um momento ao lado de Neymar, atual jogador do Al-Hilal. Em ação proporcionada pelo próprio clube saudita, os dois craques tiveram que tentar acertar curiosidades das respectivas carreiras.

Na brincadeira, Djokovic se surpreendeu ao errar o número de Champions League conquistadas pelo brasileiro. O sérvio palpitou que o atacante tinha levantado duas vezes o troféu da principal competição europeia, porém Neymar conquistou apenas uma vez o torneio.

- Uma? Tem certeza? - perguntou o sérvio, antes de declarar que a segunda conquista do torneio europeu estaria à caminho.

O momento foi protagonizado por rizadas dos dois atletas. A ação durou cerca de três minutos e foi publicada nas redes sociais do próprio Al-Hilal. Veja o vídeo abaixo:

Champions de Neymar

Vale lembrar, que o único título de Champions League do camisa 10 da Seleção Brasileira aconteceu em 2015, com o Barcelona. Naquele ano, a equipe espanhola venceu a Juventus por 3 a 1, no Estádio Olímpico de Berlim, na final da edição. Neymar foi autor do terceiro gol da partida.