Neymar provoca gigante brasileiro em vídeo: ‘Sempre deitei nesse time’

Ídolo do Santos, Neymar tirou sarro de rival (Foto: Leonardo Lima/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 15:14 • Redação do Lance!

Neymar, jogador do Al-Hilal e da Seleção Brasileira, viralizou em um story na rede social "Instagram" em que provocava um gigante do futebol brasileiro. No vídeo postado nesta terça-feira (22), o atleta brincou com Stetson Fraiha, amigo pessoal e jogador de pôker, que vestia uma camisa do São Paulo, grande rival do Santos, clube que revelou o astro.

Confira o vídeo!

➡️ Hulk cola em Neymar em artilharia no futebol internacional; veja ranking dos maiores artilheiros em atividade do mundo

-Eu sempre deitei nesse time aí. Sempre deitei, sempre deitei. Minha (camisa) é o c******. Sempre deitei nesse time aí, nesse time aí eu sempre deitei - disse Neymar, enquanto filmava o amigo.

Neymar provoca amigo vestido com camisa do São Paulo em vídeo no Instagram (Foto: Reprodução/Instagram)

O ídolo da Baixada Santista, de fato, tem ótimos números em confrontos diante do São Paulo. Entre 2009 e 2013, Neymar jogou onze partidas contra o Tricolor, venceu sete, perdeu três e empatou uma. Individualmente, foram nove gols marcados, que traduzem uma alta média de 0,8 gols por partida.

O astro do Al-Hilal retornou aos gramados após mais de um ano afastado por conta de uma grave lesão no ligamento do joelho direito e no menisco. Fora de partidas oficiais por 370 dias, o camisa dez entrou no segundo tempo da vitória eletrizante do Al-Hilal por 5 a 4, contra o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte