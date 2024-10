Neymar em aparição no Six Kings Slam, torneio de tênis realizado na Arábia Saudita (Foto: Fayez Nureldine/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 10:02 • Rio de Janeiro

A ex-modelo Gabriella Gáspár, suposto ex-affair de Neymar e mãe de Jazmin Zoé, que seria filha do casal, informou em suas redes sociais que a menina precisou ser internada, pois passará por cirurgia. A mulher aguarda os trâmites legais para que o jogador realize o exame de DNA e segundo ela, confirme a paternidade.

A suposta paternidade e o exame de DNA

O jogador do Al-Hilal e Gabriella teriam se conhecido durante a passagem dele pela Bolívia em razão de jogo da Seleção Brasileira no país em 2013. A ex-modelo húngara afirma que Jazmin, de 10 anos, é filha do jogador e entrou com um pedido na justiça pela realização do exame de DNA.

- Como muitas pessoas, Jázmin e eu estamos aguardando a decisão do tribunal sobre o teste de DNA. Se ele (Neymar) quisesse resolver, já estaria resolvido. Jazmin está pronta para fazer o teste de DNA, estamos esperando há muito tempo, mas não depende de mim. Seria mais rápido se fosse no Brasil, mas nunca pensei que levaria tanto tempo e não tenho muitos recursos para levar ela até lá. - explicou Gabriella.

Filhos de Neymar

Neymar Jr. já é pai de três filhos com três mulheres distintas. Com Carolina Dantas, o jogador teve seu primeiro filho, Davi Lucca de 12 anos. Mavie é a filha "do meio", a pequena tem somente 1 ano é fruto do relacionamento atual de Neymar com Bruna Biancardi. A mais nova, Helena, tem somente três meses e é filha de Amanda Kimberly, ex-affair de Neymar no período em que Bruna estava grávida de Mavie.

- Tenho 100% de certeza que Jazmin é filha de Neymar. Estou um pouco decepcionada. Estou triste demais porque ele parece ter dois filhos no coração - disse a ex-modelo.