Ídolo do Atlético-MG, Hulk pode se aproximar de Neymar em nova decisão

Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 15:26 • Belo Horizonte

Para alguns, Givanildo Vieira de Sousa. Para outros, Hulk, o maior artilheiro do século XXI na história do Atlético-MG. Com 215 jogos e 114 gols marcados pelo time alvinegro, o atacante vem se consagrando como um dos jogadores mais decisivos do futebol brasileiro, e está a sete tentos de igualar Neymar como o artilheiro em atividade com mais gols pelo mundo.

Na partida contra o Vasco pela semifinal da Copa do Brasil, Hulk decidiu mais uma vez, garantiu o empate e carimbou a classificação do Galo para a grande decisão. Com o gol em São Januário, o camisa 7 chegou a 19 gols e 10 assistências na temporada.

Para a nova decisão do time mineiro, nesta quarta-feira (22), contra o River Plate Hulk entra a campo como o maior artilheiro e principal garçom da Arena MRV. Em 31 jogos na casa do Galo, o jogador balançou as rede 17 vezes e deu 15 assistências, com mais participações diretas em gols do que partidas disputadas no reduto alvinegro.

No ranking dos artilheiros em atividades pelo mundo, Hulk ocupa a 9ª posição, se consagrando como o segundo brasileiro na lista, atrás somente de Neymar. O atacante do Al-Hilal, em 7° lugar, soma 439 gols em sua carreira, - sete a mais que o atleticano - e teve retorno aos gramados nesta segunda-feira (21), após mais de um ano em recuperação devido a uma cirurgia.

Quem encabeça a lista é Cristiano Ronaldo, com 907 gols; Lionel Messi ocupa a segunda posição, com 849, e Robert Lewandovski fecha o top 3 mundial com 682 gols.

Recordes de Hulk

Além de ser o artilheiro do século no Galo, o atacante continua quebrando recordes. Na Copa Libertadores, Hulk é o maior goleador do clube mineiro, com 16 gols; do Novo Mineirão (52), do Galo nos pontos corridos da Série A (56), além de ser o terceiro maior artilheiro alvinegro na história do Campeonato Brasileiro.

O camisa 7 também alcançou a marca de ser o sexto maior goleador do Galo na Copa do Brasil (11) e o único atleta na história do Atlético a ser artilheiro por três vezes seguidas no Campeonato Mineiro.

Em 2021, o super-herói atleticano se tornou o único jogador do futebol nacional a ser campeão e artilheiro da Copa do Brasil (8) e do Brasileirão (19) na mesma temporada.

Hulk pelo Atlético

215 jogos;

114 gols;

41 assistências;

36 gols de pênalti;

21 dobletes;

11 gols de falta.

Artilheiros do Galo no século XXI

Hulk: 114 gols em 215 jogos – 0,53

Diego Tardelli: 112 gols em 230 jogos – 0,48

Guilherme: 75 gols em 122 jogos – 0,61

Marques: 59 gols em 189 jogos – 0,31

Luan: 49 gols em 305 jogos – 0,16

Ranking dos artilheiros em atividade no mundo

Cristiano Ronaldo: 907 gols

Lionel Messi: 849 gols

Robert Lewandovski: 682 gols

Luis Suárez: 582 gols

Karim Benzema: 481 gols

Edison Cavani: 457 gols

Neymar: 439 gols

Edin Dzeko: 435 gols

Hulk: 432 gols

Harry Kane: 421 gols

As informações foram extraídas da base de dados do Atlético-MG e da Fellegger Assessoria, com apuração da equipe de reportagem do Lance!.