Dívida com pensão alimentícia, festas e noitadas: relembre polêmicas do atacante Jô

O atacante Jô deixou a cadeia nesta quinta-feira (19) após realizar o pagamento das pendências em relação à pensão alimentícia. O atleta havia sido detido durante a tarde na última quarta-feira (18), em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, por conta da dívida. Relembre com o Lance!, outras polêmicas envolvendo o jogador.

Esta não foi a primeira vez que o atleta foi preso por conta de dívida na pensão alimentícia de um dos filhos. Jô foi detido em maio deste ano, também por atraso na quitação da responsabilidade como pai, quando ainda atuava pelo Amazonas. O currículo de polêmicas do atleta se expande as dívidas.

O início das polêmicas do atacante começou em 2012, quando ele ainda defendia o Internacional. Na época, o atleta já mostrava sinais de irresponsabilidade e chegou a ser suspenso pela diretoria do Colorado por ato indisciplina após uma derrota para o Fluminense, pela Libertadores daquele ano. Além dele, o atleta Jajá, também foi afastado.

Dois anos depois, no Atlético-MG, Jô mais uma vez demostrou sinais de indisciplina e foi suspenso junto com os atletas André e Emerson Conceição por 30 dias. O fato aconteceu após uma derrota do clube mineiro para o Athletico-PR, em Curitiba, pelo Brasileirão daquele ano.

Auge das polêmicas de Jô

A passagem pelo Corinthians foi o momento em que o atleta colecionou as maiores polêmicas da carreira como jogador. No período, o atleta foi flagrado em noitadas, festas durante o período da Pandemia da Covid-19 e faltou treinos.

Em 2021, Jô ao lado do antigo companheiro Otero, foram flagrados em uma festa dentro de um resort durante um surto de Covid-19 no Corinthians. A decisão de ir ao local pelo jogadores aconteceu dias depois do clube paulista restringir o acesso ao CT Joaquim Grava, para tentar conter a proliferação do vírus. À época, 14 jogadores do Timão foram afastados por coronavírus.

Posteriormente, o atleta pediu desculpas publicamente, mas seguiu a cometer equívocos com atitudes extracampo. Em março de 2022, Jô faltou um treino do Corinthians para comemorar o próprio aniversário no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele foi multado pela diretoria alvinegra.

Três meses depois, o atacante foi flagrado em um pagode após uma derrota do Corinthians para o Cuiabá, por 1 a 0, dentro de casa, pelo Brasileirão de 2022. No mesmo mês, ele voltou a faltar um treino. O cenário gerou revolta por parte da torcida, que chegou a apedrejar o carro do jogador. A situação deixou a permanência no clube insustentável e no mesmo ano, ele deixou o clube paulista.