Atacante Jô paga dívida de pensão alimentícia e deixa prisão

O atacante Jô deixou a cadeia nesta quinta-feira (19) após realizar o pagamento das pendências em relação à pensão alimentícia. O atleta havia sido detido durante a tarde na última quarta-feira (18), em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, por conta da dívida.

Após passar uma noite Ceresp (Centro de Remanejamento de Presos), em Contagem, o atleta foi liberado e assumiu o erro. Através de uma postagem nas redes sociais, Jô classificou o episódio como um "erro sistêmico". Esta não foi a primeira vez que o atleta se envolveu em polêmica por conta de dívida na pensão alimentícia de um dos filhos.

- Em relação às matérias veiculadas sobre mim, esclareço que a situação se deu por um erro sistêmico. Compareci à delegacia para esclarecer os fatos, e, após a verificação, fui prontamente liberado. Agradeço a todos pela compreensão - escreveu Jô.

Jô coleciona problemas com pensão alimentícia

Esta foi a segunda vez que o atacante foi detido por conta de dívida no pagamento de pensão alimnetícia. Desta vez, a juíza Camilli Queiroz da Silva Gonçalves, do Tribunal de Justiça da Bahia, foi a responsável por expedir o mandado de prisão do jogador.

O outro incidente aconteceu em maio deste ano. Também por atraso na quitação da pensão, Jô foi detido quando ainda atuava pelo Amazonas. Assim como dessa vez, o atleta foi liberado após realizar o pagamento do valor requisitado.