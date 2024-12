Atlético-MG está próximo de renovar contrato com goleiro Everson

O Atlético-MG está próximo de acertar a renovação antecipada de contrato com o goleiro Everson. O vínculo atual termina somente em dezembro de 2025, mas o interesse de outros clubes, principalmente do Bahia, fez a diretoria do Galo agir para garantir a permanência do goleiro no grupo para as próximas temporadas.

continua após a publicidade

➡️Mercado da Bola: acompanhe as principais negociações do futebol brasileiro

Um dos principais nomes da equipe do Atlético-MG, Everson, de 34 anos, chegou a receber proposta oficial do Bahia neste fim de temporada, com salário mensal em torno de R$ 1 milhão. A diretoria do clube também foi procurada. Novo acerto com o Galo, evidentemente, implicará um bom reajuste salarial para o goleiro atleticano.

A intenção do clube baiano, que faz parte do grupo City, era oferecer contrato de três anos e salário de R$ 1 milhão por mês. A dificuldade para a transferência seria a multa prevista no contrato com o Atlético-MG, no valor de mais de R$ 200 milhões. Mas como o atual vínculo termina no fim de 2025, Everson poderá assinar pré-contrato com qualquer clube a partir de julho do próximo ano.

continua após a publicidade

➡️Atacante Paulinho, do Atlético-MG, interessa ao Palmeiras

Everson tem o desejo de continuar no Atlético-MG nas próximas temporadas

Everson, no entanto, já manifestou repetidas vezes o desejo de continuar defendendo a meta atleticana. Ele chegou ao clube em setembro de 2020, após deixar o Santos, e conquistou sete títulos nesses últimos quatro anos: o Brasileiro e a Copa do Brasil em 2021, a Supercopa do Brasil em 2022 e quatro estaduais, de 2021 a 2024. Foram 277 partidas com a camisa do Galo.

Nesta temporada, o goleiro foi um dos destaques das campanhas do Atlético-MG, principalmente nas copas. Everson fez grandes defesas em jogos eliminatórios, principalmente contra o River Plate na semifinal da Copa Libertadores.