Marlon Freitas recebeu o terceiro cartão amarelo no empate sem gols entre Palmeiras e Corinthians, no último domingo (12), e cumprirá suspensão automática diante do Athletico Paranaense, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

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O volante alviverde foi advertido após empurrar um adversário que buscava atrasar o reinício do jogo após falta sofrida, já na segunda etapa. Pendurado, Marlon Freitas deu lugar a Lucas Evangelista.

O camisa 17 foi o único jogador advertido do Palmeiras, que entrou com seis pendurados para o clássico. Além do volante, Carlos Miguel, Luighi, Andreas Pereira, Khellven e Allan também estavam pendurados e seriam desfalques em caso de cartão.

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Além de Marlon, o Palmeiras tem outro desfalque confirmado: Abel Ferreira. O treinador foi punido com oito jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido a expulsões nas partidas contra São Paulo e Fluminense, ambas pelo Brasileirão.

O técnico já cumpriu três partidas, incluindo o clássico do último domingo (12). Antes do Derby, a diretoria do Palmeiras tentou obter efeito suspensivo para ter o treinador à beira do gramado, mas o recurso foi negado, o que gerou forte insatisfação nos bastidores.

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Antes de encarar o Athletico pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebe o Sporting Cristal, do Peru, em duelo que marca a estreia da equipe em casa na fase de grupos da Libertadores. Para a partida, Marlon Freitas e Abel Ferreira estarão à disposição.

Marlon Freitas recebeu terceiro cartão amarelo no clássico contra o Corinthians e será desfalque do Palmeiras para jogo com o Athletico (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

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