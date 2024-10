Aos três meses, filha de Neymar já tem passaporte

Helena, filha de Neymar, completou três meses e ganhou passaporte (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 13:53 • São Paulo (SP) • Atualizada em 10/10/2024 - 15:08

A filha caçula de Neymar, que completou três meses, ganhou passaporte e já pode viajar para encontrar o pai, na Arábia Saudita. O registro foi compartilhado nas redes sociais por uma amiga de Amanda Kimberlly, mãe de Helena, a influenciadora digital Natália Carvalho.

➡️Zico acredita em Neymar na Seleção e quer o craque no Flamengo

Na comemoração dos três meses da filha, Amanda Kimberlly recebeu a visita da amiga, que registrou o momento em sua conta no Instagram. Nos stories, Nat Carvalho divulgou fotos da bebê sorrindo com uma bolsinha rosa e seu passaporte dentro.

- Gente! A cara, tudo nela, o documento, a bolsa. Dona Helena já está apta para viagens com a tia (de preferência internacionais). Vocês têm noção disso? - comentou na publicação.

Story de Nat Carvalho no Instagram (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Neymar se recupera de lesão na Arábia Saudita

Embora tenha compartilhado o nascimento de Helena no Instagram, Neymar logo retornou para a Arábia Saudita para continuar sua recuperação de lesão. Agora, com o passaporte, a filha caçula poderá viajar para fora do Brasil e visitar o pai, que defende o Al-Hilal.

Além de Helena, Neymar também é pai de Davi Lucca, fruto do seu relacionamento com Carol Dantas, e Mavie, que recentemente completou um ano de idade ao lado do jogador e da mãe, Bruna Biancardi. No último fim de semana, o casal compartilhou momentos da comemoração do primeiro aniversário da filha.