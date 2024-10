Rafael Nadal e Shakira no clipe da cantora (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 13:20 • Rio de Janeiro

Um dos maiores nomes da história do tênis, Rafael Nadal anunciou sua aposentadoria aos 38 anos, nesta quinta-feira (10). Mas você sabia que além do tênis, o espanhol já foi astro de uma clipe musical sensual com a cantora Shakira, ex esposa do ex-zagueiro Piqué? Juntos por mais de 10 anos, Piqué e Shakira tiveram término de relacionamento conturbado em 2022.

➡️Qual é a fortuna de Rafael Nadal, astro mundial do tênis?

Nadal e Shakira contracenam durante praticamente o clipe inteiro, trocando interações íntimas e sensuais. De roupas neutras e em um cenário paradisíaco, o "casal" encerrou o clipe de Gitana com um longo beijo. Veja o clipe abaixo;

Shakira justificou a escolha de Nadal para o clipe

- Eu precisava de alguém com quem, de alguma forma, me identificasse. E o Nadal é alguém muito responsável com sua carreira desde que é jovem. Ficou ótimo, nós estamos muito felizes com o resultado - em entrevista da época.

➡️Espanha perde dois ídolos do esporte para o tempo em três dias

O término de Shakira e Piqué

Há cerca de dois anos, Shakira e Piqué se separaram, com acusações de uma traição do zagueiro, que semanas após o término engatou romance com a modelo Clara Chia. Juntos, a cantora e o ex-jogador tiveram dois filhos, Milan, de 10 anos, e Sasha, de oito.