Com oito anos de casamento e três filhos, o relacionamento entre Everton Cebolinha, atacante do Flamengo, e Isa Ranieri chegou ao fim. Após anunciar o término na quarta-feira (9), a influenciadora respondeu sobre os rumores de traição do jogador. Segundo o jornal EXTRA, o camisa 11 do Flamengo está vivendo um novo relacionamento com a influenciadora Ivana Bermanelli.

- De fato, não sabia disso. Pelo contrário, nunca fui e nunca serei mulher neurótica de ficar vendo Instagram, conversas, e WhatsApp de ninguém. Acredito que todos nós temos auto responsabilidade com o que fazemos. Sou adulta, sou mulher, sou mãe. Apesar de acharem que não, tenho muitas ocupações das quais me necessitam forte, em pé, de cabeça erguida, como tem sido há muitos anos. No meu atual momento, só quero paz. Peço por favor que os veículos de informação não exponham meus filhos, evitem colocar a foto deles em notícias. Eles não tem culpa, não tem a menor noção do que tem acontecido. E tudo que estou tentando fazer é protegê-los, como eu sempre fiz e continuarei fazendo até o resto da minha vida - escreveu Isa em seu Instagram.

O casal estava junto há oito anos e são pais de Sofia, de 6 anos, Pedro, de 5, e Luca, de 1. Já o jogador está fora dos gramados por cerca de oito meses após sofrer uma lesão grave há cerca de dois meses. O atleta teve ruptura em seu tendão de aquiles do pé esquerdo, na partida entre Flamengo e Palmeiras, pela 22ª rodada do Brasileirão.