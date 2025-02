Diego Hypólito expõe rusga com ginasta brasileira

Confinado no Big Brother Brasil 2025, o ex-ginasta Diego Hypólito trouxe à tona uma rusga com uma ginasta brasileira. O medalhista olímpico não chegou a citar nomes, mas a internet apontou que a pessoa citada seria Jade Barbosa. Ele expôs ter tido brigas com a companheira e ter ficado de fora de um momento especial.

continua após a publicidade

➡️ Diego Hypolito dá surto em festa do BBB 25 e revela problema com bebida: ‘Perdi tudo’

➡️ Tênis: Carlos Alcaraz tem atuação avassaladora e está na semi em Roterdã

A conversa em questão aconteceu durante um bate-papo de Diego com a influencidora Gracyanne Barbosa, dentro da academia da casa do BBB 25. Ele revelou como a situação impactou na vida pessoal e da própria irmã, Daniele Hypólito, que também se encontra confinada na casa mais vigiada do Brasil.

- Teve uma pessoa muito importante na ginástica, que a gente (ele e a irmã) abraçou a vida inteira, que em todos os períodos da vida dela, ela teve a gente. Sempre achei que era nossa amiga. Mas em um momento muito especial dessa pessoa, eu e Dani fomos excluídos. Minha irmã chorou de um nível. E de coração - iniciou o ex-ginasta, antes de revelar que teve embates com determinada atleta.

continua após a publicidade

- Eu lidei numa boa, eu fiquei triste. Eu não sou hipócrita de dizer que eu não fiquei triste porque envolveu muitas pessoas próximas da gente e eu fiquei assim ‘Caraca cara, então não gostou da gente nunca e conviveu a vida inteira' . Brigas, Gra, na vida a gente tem com muitas pessoas. E, com essa própria pessoa, eu já tive brigas, mas brigar a gente briga até com nossos (…) A briga não diminui o sentimento que você tem - concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Possível embate de Diego Hypólito e Jade Barbosa

Os telespectadores do programa apontaram que a rusga citada por Diego Hypólito no programa trata da ausência no casamento de Jade Barbosa. A medalhista olímpica se casou em Verona, na Itália, em outubro do ano passado. O evento contou com a presença de várias figuras proeminentes do mundo da ginástica brasileira.

continua após a publicidade