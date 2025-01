Diego e Daniele Hypólito são anunciados no BBB; relembre a carreira dos ex-ginastas

Os irmãos Diego e Daniele Hypólito foram anunciados como participantes do Big Brother Brasil 25 nesta quinta-feira (9). Os ex-ginastas vão estar juntos na nova edição que tem duplas como protagonistas. O Lance! relembrou a carreira vitoriosa dos dois no esporte.

Irmã mais velha, Daniele começou no esporte ainda na década de 1990, atuando pelo Flamengo. As primeiras conquistas expressivas da ginasta aconteceram no Campeonato Pan-Americano de 1997, quando conquistou três medalhas de ouro. No Mundial de 2001, foi prata no solo.

Em Jogos Pan-Americanos, Daniele soma 10 medalhas, sendo sete bronze e três de prata. A ginasta também soma outras conquistas em Jogos Sul-Americanos e em etapas de Copa do Mundo de Ginástica. A ex-atleta de 40 anos se aposentou em 2021 e já atuou como comentarista do Sportv.

Diego Hypólito iniciou a carreira no começo do século e tem como principal conquista da carreira a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2016, no solo. Além do segundo lugar no Rio, subiu ao lugar mais alto do pódio cinco vezes em Jogos Pan-Americanos e duas vezes em Mundiais.

Aposentado desde 2019, o ginasta comentou os Jogos Olímpicos de Paris na Globo ao lado de Daiane dos Santos. Recentemente, Diego e Daniele também realizaram apresentações circenses com acrobacias.

Outras participações de Daniele Hypólito em reality shows

Daniele também já participou de outros reality shows, como o "Exathlon Brasil", da Band, em 2017; "Made in Japão", da Record, em 2020; e "Power Couple", da Record, em 2021. A ex-ginasta também participou do show de talentos "Dancing Brasil", da Record.