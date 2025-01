Diego Hypolito abriu o coração no BBB 25 sobre a luta contra o abuso de álcool após se aposentar do esporte. O ex-ginasta compartilhou os momentos difíceis que enfrentou, marcados por decisões que ele considerou autodestrutivas.

- Quando parei (de competir), parecia que eu queria viver. Bebi muito e fiz coisas muito erradas contra mim. (…) Depois que eu me entendi, percebi que tinha perdido tudo na minha vida. Perdi tudo. - disse Diego Hypolito aos participantes do BBB 25.

Além de discutir seu drama pessoal, Diego também abordou o impacto físico de sua carreira na ginástica, mencionando as 11 cirurgias que enfrentou e os 16 pinos que tem na coluna, além de dois pinos no pé: "São seis cirurgias nos pés, no total, sem contar os dois joelhos e os ombros. É muito difícil".

Criação do Instituto Hypólito

A pandemia de COVID-19 serviu como um ponto de virada para Hypolito, que decidiu dedicar-se a ajudar os outros. Isso o levou a criar o Instituto Hypolito, localizado na Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro, em que oferece atendimento gratuito para cerca de 200 crianças.

- Pensei: "preciso me ressignificar e quero ajudar as crianças" - afirmou o ex-atleta e comentarista.

Diego Hypolito na casa do BBB 25 (Foto: Reprodução)

Surto em festa do BBB 25

Durante a última festa do BBB 25, Diego Hypolito teve um desabafo emocionante com sua irmã, Daniele Hypolito, e expressou para Aline Patriarca sentir-se deslocado e até perseguido por outros integrantes da casa.

- Eu não estou entendendo porque estou recebendo tantos "negocinhos" - reclamou, em referência ao Queridômetro.

- Às vezes, a gente é chato e nem sabe. Eu até estou com vontade de, realmente, eles colocarem a gente no Paredão… Para ver se as pessoas não gostam mesmo da gente ou se é coisa da nossa cabeça. Coloca a gente no Paredão, se a gente for chato mesmo, a gente já sai logo - finalizou.