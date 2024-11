Jade Barbosa concilia vida de casada com o esporte: ‘Rotina corrida’

Jade Barbosa em ação no solo (Foto: Ricardo Bufolin/CBG)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Depois de ter conquistado medalha de bronze com a equipe brasileira de ginástica artística nas Olimpíadas de Paris 2024, Jade Barbosa tem aproveitado a vida de recém-casada. Durante evento no Copabacana Palace, no Rio de Janeiro, a atleta contou à imprensa como anda a nova fase em meio aos compromissos pessoais e pós-olímpicos.

A ginasta e o administrador de empresas Leandro Fontanesi, que estão juntos há mais de cinco anos, ficaram noivos em fevereiro do ano passado. O casal teve duas celebrações de casamento: a primeira em uma cerimônia íntima no civil, em São Paulo, em setembro; a segunda em Verona, na Itália, em outubro. A comemoração mais recente contou com a presença de outras ginastas.

— Está bem corrida. Nossa rotina depois das Olimpíadas está muito legal, apareceram muitas coisas para todas as meninas. Então, estou vivendo esse momento junto à vida pessoal, a vida de casada. Tudo isso vai se encaixando e vamos nos adaptando, aprendendo. É uma nova fase. Como na ginástica também, todo ano é uma nova fase — comentou Jade Barbosa.

Jade Barbosa recebe medalha de bronze ao lado da equipe brasileira em Paris (Foto: Lionel BONAVENTURE / AFP)

Preparação de Jade Barbosa para a próxima temporada

Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Rebeca Andrade, Júlia Soares e Lorrane Oliveira conquistaram o 3º lugar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e a medalha inédita de bronze na disputa por equipes para o Brasil. Atualmente, as atletas têm agenda agitada com eventos, publicidades, treinos e compromissos pessoais. As preparações para as próximas competições começam em janeiro.

— Ano que vem será importante, é o primeiro do novo ciclo e aí o código de pontuação todo muda. Temos até janeiro para descansar um pouco, mas a partir de lá não vai ter mais tanta tranquilidade assim não — contou Jade Barbosa.

