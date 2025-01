Diego Hypólito revela internação em clínica psiquiátrica: ‘Não conseguia viver’

Diego Hypólito abriu o coração aos participantes do BBB 25 e revelou a internação em uma clínica psiquiátrica para tratar uma fobia. Durante uma conversa com Vitória, Mateus, Gracyanne e Diogo, o ex-ginasta revelou que chegou a desenvolver um medo extremo de lugares fechados, algo que impactou profundamente seu dia a dia.

- Quando eu entrava em um shopping e não conseguia enxergar a porta, eu saía correndo. Não conseguia mais viver - disse Diego.

Antes da entrada no reality show, Diego, em conversa com sua assessoria, trouxe à tona a relevância do cuidado com a saúde mental. O ex-ginasta enfatizou que esse tema, por muito tempo negligenciado, precisa ser debatido sem preconceitos e com a devida atenção que merece.

- Eu acho que no início eu lidava com isso de uma forma muito distante. Era algo que eu nem pensava, porque estava focado no Diego atleta, aquele que sempre tinha que ganhar. Naquela época, saúde mental não era um assunto que se falava muito. Eu passei por altos e baixos, com quedas nas Olimpíadas e desafios como a transição de clubes. Isso me fez perceber que eu precisava de terapia, porque carregava conflitos desde a infância que eu havia deixado de lado - disse.

- O impacto no esporte é visível. O caso da Simone Biles, por exemplo, trouxe à tona o quanto é crucial olhar para a saúde mental dos atletas. Ainda existe muita falta de conhecimento, mas, aos poucos, estamos quebrando barreiras. Algumas pessoas vão precisar de remédios por um tempo, outras para a vida toda, e outras só de terapia. Não existe uma fórmula única, mas é importante buscar apoio para não deixar que os problemas cresçam - completou o ex-atleta.