Diego Hypólito ganhou medalha nas Olimpíadas? Relembre a carreira do ex-ginasta

Diego Hypólito participou de três edições de Olimpíadas (Foto: AFP/THOMAS COEX)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 10:29 • Rio de Janeiro

Diego Hypólito e sua irmã, também ginasta, Daniele Hypólito, nasceram na região metropolitana de São Paulo, mas foram para o Rio de Janeiro buscando se dedicar integralmente à ginástica. E a dedicação trouxe resultado. Diego foi o primeiro ginasta masculino da América do Sul, a conquistar uma medalha em Campeonato Mundial, sendo bi-campeão no solo.

Mesmo com as conquistas mundiais, durante oito anos, Diego Hypolito foi conhecido como o homem que havia caído duas vezes em Olimpíadas, quando era favorito ao ouro. Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, o ginasta se livrou de vez desse rótulo e, enfim, alcançou sua glória máxima no esporte, com dobradinha brasileira no pódio.

Nas Olimpíadas do Rio 2016, Diego Hypólito foi prata no solo e Arthur Nory foi bronze (Foto: AFP/BEN STANSALL)

- Eu não consigo acreditar que isso é real. Isso mostra para qualquer pessoa que, se você acreditar nos seus sonhos, é possível alcançar. Eu tive uma Olimpíada que caí de bunda, outra que, literalmente, caí de cara. Na terceira, fiquei de pé. Eu não era tão bom quanto fui nas outras duas edições, e consegui a medalha. Isso é inexplicável, uma sensação maravilhosa. Nunca desistam dos sonhos de vocês - disse Diego sobre a sensação de ser medalhista olímpico.

No ano em que foi medalhista, Diego chegou a ser reserva da Seleção, já que a prioridade era um bom resultado por equipes, e ficou perto de não ir aos Jogos do Rio.

Após conquistar a medalha de prata nas Olimpíadas do Rio, Diego decidiu se aposentar, aos 33 anos. Encerrada sua carreira como atleta profissional, o ex-ginasta inaugurou o Instituto Hypolito, na Vila Olímpica da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro, região onde Diego passou sua infância e juventude. O instituto busca promover o ensino e a prática da ginástica para meninos e meninas de 4 a 12 anos, de forma gratuita, com a supervisão do próprio Diego

Imagens da estrutura do Insituto Hypólito (Foto: Divulgação/Banco BV)

Quase 10 anos depois da conquista da sua medalha, aos 38 anos, Diego comenta as Olimpíadas de Paris 2024 na TV Globo, ao lado da lenda Daiane dos Santos.

