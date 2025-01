Ex-apresentador do BBB, Tiago Leifert é anunciado em emissora como narrador: ‘Honrado’

O SBT anunciou oficialmente a contratação de Tiago Leifert, ex-Globo, na noite da última quarta-feira (8). O ex-apresentador do "BBB" é o mais novo contratado da emissora, passando a fazer parte do time de narradores do canal. O profissional já falou pela primeira vez na nova casa.

- Nasci e cresci na TV aberta e como todo brasileiro tenho um carinho enorme pelo SBT e o máximo de respeito pelo legado do gênio Silvio Santos. Estou muito honrado e empolgado com a oportunidade de contar as histórias da Sul-Americana e da Champions League ao lado dos colegas do time de esportes. Que seja uma jornada emocionante para todos nós - comemorou Leifert.

O narrador estreia no jogo do dia 21 de janeiro, entre Benfica e Barcelona, às 16h45, pela 7ª rodada da Champions League. Em março, o jornalista também começa a narrar as partidas da Sul-Americana. O locutor chega para substituir Cléber Machado, que acertou com a Record para 2025.

Tiago Leifert começou na Globo em 2004 e começou a ganhar notoriedade a partir de 2009, quando passou a apresentar o Globo Esporte São Paulo. O jornalista cresceu na emissora até ganhar espaço no entretenimento, comandando programas como "The Voice Brasil" e "Big Brother Brasil".

Tiago Leifert após saída da Globo

Após deixar a Globo, Leifert narrou jogos do Paulistão no Youtube e partidas da Copa do Brasil na Amazon Prime Video. Na Copa do Mundo de 2022, voltou à emissora carioca pontualmente para comandar jogos do torneio no "Globoplay". O apresentador também tem um canal no Youtube.

