Eric Faria faz forte discurso com crítica à postura e falas de Filipe Luís

Durante a edição desta sexta-feira (20) do Seleção Sportv, o jornalista Eric Faria criticou a postura e as declarações de Filipe Luís sobre as acusações de Vinícius Júnior, que alega ter sofrido injúrias raciais graves do jogador Gianuca Prestianni. O técnico do Flamengo afirmou que o episódio foi "um caso isolado".

continua após a publicidade

➡️ A rosa e os espinhos de Vini Jr: 20 episódios de injúria racial e uma luta que não tem fim

Eric Faria crítica atitude de Filipe Luís

"Eu acho que pior do que o desempenho do Flamengo foi o desempenho do Filipe Luís.

Eu acho que é muito maior do que o futebol, você não pode se omitir de um tema tão importante e um tema tão presente na sociedade brasileira e, de certa forma, da sociedade mundial. O Filipe foi muito, muito decepcionante com as palavras quando ele se referiu ao caso de racismo contra o Vini Júnior. Foi feita a ele uma pergunta e ele meio que lavou as mãos, dizendo que não tinha como julgar porque ia ficar a palavra do Prestianni contra a palavra do Vini. Quando nesses casos, claramente, a gente precisa credibilizar a vítima. A reação do Vini Júnior ali e toda a reação do entorno ali, essas reações todas mostram que não dá para ficar neutro nessa história. E o lado que tem que ficar, a gente sabe muito bem qual é, é o lado do Vini Júnior.

Depois do jogo, ele foi perguntado sobre como ele se sente na Argentina, uma vez que o Flamengo já teve várias vezes na Argentina com ele como técnico, com ele como jogador. E o Filipe Luís, mais uma vez, foi muito brando na resposta dele. Disse que se sente muito bem na Argentina. Eu acho que não é certo generalizar, não é todo o povo argentino, mas dizer que é um caso isolado também não é verdade.

continua após a publicidade

➡️ Jornalistas criticam declaração de Filipe Luís sobre episódio de injúria racial com Vinicius Jr

A gente tem mostrado em todos os nossos programas e em outras emissoras, inúmeros casos de racismo contra brasileiros nas arquibancadas argentinas. Tantos e tantos torcedores brasileiros são insultados, tantos e tantos atletas brasileiros são insultados quando jogam na Argentina, com imitação de macaco, com casca de banana. Então, não é um caso isolado.

O Filipe Luís tem uma voz importante no futebol. Ele deveria ter se posicionado ontem. Ele teve a chance de se posicionar como brasileiro, como técnico de futebol e como ex-atleta. (2:24) Então, assim, pode ser que o Flamengo inverta o resultado quinta que vem, e sei que é muito importante para o torcedor do conquistar esse título, mas ontem a derrota foi fora de campo."

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O que o treinador disse?

O treinador foi questionado sobre a acusação que Vinicius levanta alegando ter sido vítima de injúria racial durante o duelo entre Benfica e Real Madrid, pela UEFA Champions League. O repórter também questionou o treinador sobre como ele foi tratado nas várias vezes que o Flamengo viajou até a Argentina para jogar.

- Sobre o (caso) Vinicius, o que posso dizer é que eu sempre fui muito bem tratado. Eu amo a Argentina, sempre fui muito feliz aqui, muito bem recebido, sempre como visitante, mas só tenho coisas boas a dizer sobre a Argentina e um incidente isolado como este não influencia em nada o que penso deste país, que é tão lindo - respondeu.