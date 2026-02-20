Torcedores do Vasco apontam substituto para Philippe Coutinho: 'Tem tudo'

Passados os primeiros impactos da saída repentina e inesperada de Philippe Coutinho, o torcedor do Vasco já começa a pensar nos próximos passos. Quem substituirá o camisa 10? Por hora, o torcedor parece acreditar em uma solução caseira.

continua após a publicidade

O meia Philippe Coutinho está acertando os últimos detalhes para deixar o Vasco. O jogador solicitou a rescisão contratual à diretoria, e o acordo deve ser comunicado oficialmente em breve. Sendo assim, muitos torcedores apontam o português Nuno Moreira como um sucessor natural.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com a saída de Coutinho, o Vasco vai ao mercado?

Com a saída de Coutinho, o Vasco abre cerca de R$ 1,5 milhão na folha salarial. Ainda não está definido se o clube buscará um substituto direto para a posição.

continua após a publicidade

Neste primeiro momento, Johan Rojas surge como opção natural no elenco para a vaga de Coutinho. O jovem colombiano vinha sendo acionado ao longo das partidas na posição do camisa 10 e mostrou bom desempenho, a ponto de parte da torcida já defender sua presença entre os titulares.

➡️ Olheiro Lance!: saída de Coutinho abre espaço na folha do Vasco; veja opções para reposição

A prioridade da diretoria na reta final da janela de transferências, que se encerra no dia 3 de março, é a contratação de um volante para disputar posição com Thiago Mendes e Barros. Parte do valor economizado pode ser direcionada a esse reforço, mas a tendência é de que o clube não faça grandes investimentos que envolvam alto valor de transferência.

continua após a publicidade

Com a janela de transferências aberta até o dia 3 de março, a diretoria cruz-maltina ganha margem para agir no mercado. A princípio, o planejamento é manter a base do elenco e buscar a contratação de mais um volante, mas a lacuna deixada por Coutinho pode fazer o clube buscar uma reposição para posição.