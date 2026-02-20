menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores do Vasco apontam substituto para Philippe Coutinho: 'Tem tudo'

Meia solicitou a rescisão contratual

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/02/2026
12:55
Coutinho e Diniz - Vasco
imagem cameraPhilippe Coutinho rescinde com o Vasco após receber cobranças da torcida (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Passados os primeiros impactos da saída repentina e inesperada de Philippe Coutinho, o torcedor do Vasco já começa a pensar nos próximos passos. Quem substituirá o camisa 10? Por hora, o torcedor parece acreditar em uma solução caseira.

continua após a publicidade

O meia Philippe Coutinho está acertando os últimos detalhes para deixar o Vasco. O jogador solicitou a rescisão contratual à diretoria, e o acordo deve ser comunicado oficialmente em breve. Sendo assim, muitos torcedores apontam o português Nuno Moreira como um sucessor natural.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com a saída de Coutinho, o Vasco vai ao mercado?

Com a saída de Coutinho, o Vasco abre cerca de R$ 1,5 milhão na folha salarial. Ainda não está definido se o clube buscará um substituto direto para a posição.

continua após a publicidade

Neste primeiro momento, Johan Rojas surge como opção natural no elenco para a vaga de Coutinho. O jovem colombiano vinha sendo acionado ao longo das partidas na posição do camisa 10 e mostrou bom desempenho, a ponto de parte da torcida já defender sua presença entre os titulares.

➡️ Olheiro Lance!: saída de Coutinho abre espaço na folha do Vasco; veja opções para reposição

A prioridade da diretoria na reta final da janela de transferências, que se encerra no dia 3 de março, é a contratação de um volante para disputar posição com Thiago Mendes e Barros. Parte do valor economizado pode ser direcionada a esse reforço, mas a tendência é de que o clube não faça grandes investimentos que envolvam alto valor de transferência.

continua após a publicidade

Com a janela de transferências aberta até o dia 3 de março, a diretoria cruz-maltina ganha margem para agir no mercado. A princípio, o planejamento é manter a base do elenco e buscar a contratação de mais um volante, mas a lacuna deixada por Coutinho pode fazer o clube buscar uma reposição para posição.

Johan Rojas Vasco Nova Iguaçu
O recém-chegado Johan Rojas pode pegar a vaga de Coutinho no Vasco (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias