TNT Sports renova com o comentarista Walace Borges

A TNT Sports anunciou a renovação de contrato do comentarista Walace Borges, uma das grandes revelações da marca nos últimos anos. O jornalista integra o elenco de alguns dos principais programas digitais da casa, como De Placa e De Zero a Dez, e é destaque do De Sola, pilar humorístico do grupo de mídia. Com comentários e análises precisas, Walace também participa de transmissões de importantes competições nacionais e internacionais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Graduado em jornalismo e com MBA em gestão de projetos, Walace Borges iniciou sua trajetória na TNT Sports em 2015. Com a renovação de contrato, a marca esportiva evidencia a sua vocação para a formação de profissionais de excelência e novamente aposta em um jovem talento do jornalismo esportivo nacional.

- Há 10 anos, a TNT Sports confia em mim e ao mesmo tempo me proporciona vivenciar meus maiores sonhos profissionais. Essa renovação é mais um passo nessa história. E tenho certeza de que ainda estamos no início dessa parceria que será muito longeva - destaca Walace.