Tiquinho Soares é anunciado pelo Mirassol

Campeão da Libertadores pelo Botafogo e ex-Santos, Tiquinho Soares foi oficialmente anunciado pelo Mirassol. O jogador chega como uma peça para reforçar o ataque do time do interior paulitsa, que perdeu muitas peças depois da boa temporada de 2025, como Jemmes, Danielzinho e Lucas Ramon.
Veja o que o time publicou na arte de anúncio:
"TIQUINHO SOARES É DO LEÃO! 💪🦁
O atacante de 35 anos é o novo reforço do Mirassol pra temporada que tá só começando.
O atacante tem experiência internacional com passagens pelo futebol português, em quatro temporadas pelo Porto, jogou também na China e Olympiacos da Grécia. No Brasil teve maior destaque no Botafogo onde foi artilheiro, campeão brasileiro e da Libertadores. O atleta estava no Santos e chega por empréstimo até o fim do ano.
Bem-vindo, Soares! 💛"
Confira também as primeiras falas de Tiquinho como jogador do Mirassol:
- Fala torcedor do Leão, Tiquinho Soares, estou passando aqui para dizer que já estou aqui no CT. Já conheci toda a estrutura e dizer que nos vemos em breve lá no Maiano. Tamo junto, um abraço no coração - disse o atleta.
Desde quando chegou ao time do interior paulista, Tiquinho foi bem recebido pela torcida. No aeroporto da cidade de Mirassol, os torcedores comuns e torcedores das organizadas do clube foram buscá-lo, para recepcionar o jogador.
No Santos, o atleta perdeu espaço depois da chegada de Gabigol, no começo de 2025. Pelo Peixe, o atacante não se destacou. Em 2025, foram 27 partidas para Tiquinho, que marcou dois gols, deu duas assistências e recebeu três cartões amarelos.
