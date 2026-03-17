Denílson analisa postura de Neymar de olho na Copa do Mundo: 'Isso é perigoso'

Carlo Ancelotti, treinador italiano da Seleção Brasileira divulgou os 26 nomes que participarão dos amistosos que antecedem a Copa do Mundo, nos Estados Unidos. Para as partidas contra França e Croácia, o técnico deixou Neymar de fora da lista.

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- Não tem muita discussão, na minha opinião, a presença dele ou não na seleção. A gente não pode abrir mão de um talento como o Neymar. Só que não basta só o talento. Você precisa mostrar, em alguns momentos, que você quer estar na Seleção. Eu não treinando, eu não indo para um jogo com o meu clube, aos olhos do Neymar e do staff do Neymar, pode ser que ele esteja mostrando para a comissão que ele está querendo ir para a Seleção. A minha opinião, esse tipo de ação e de atitude dele, mostra o contrário - disse.

- Porque, se o Neymar não está indo, eu imagino que ele deve estar preocupado, de repente por causa da intensidade, se machucar… Ele precisa estar em campo, precisa sentir confiança. Quando o Neymar está jogando, ele parece que está se poupando, sabe? E isso, para mim, é perigoso - completou o ex-jogador e comentarista da Globo.

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Neymar estrela campanha de lançamento do novo uniforme do Santos (Foto: @_reinaldocampos/Santos)

Próximos jogos da Seleção Brasileira

No dia 26 de março, a Seleção Brasileira encara a França, às 17h (de Brasília), enquanto o duelo contra a Croácia será no dia 31 de março, às 21h (de Brasília). Ambos os jogos serão disputados nos Estados Unidos, que será palco principal da Copa do Mundo.

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Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira pela 5ª vez visando a preparação da equipe para a Copa do Mundo. O treinador tem oito partidas à frente da Amarelinha com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho.

Na partida contra a seleção francesa, o Brasil irá utilizar a sua nova camisa II, que foi feita em colaboração com a Jordan. Já no jogo contra a Croácia, a Seleção entrará em campo com o novo manto amarelo, que ainda não foi lançado, mas deve ser divulgado oficialmente antes da disputa dos amistosos.