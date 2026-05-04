Ex-Flamengo Marcos Braz é vítima de roubo de carro no Rio de Janeiro

Marcos Braz, ex-diretor de futebol do Flamengo, foi assaltado por criminosos armados em São Cristóvão, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. O crime aconteceu nesta segunda-feira (4), com os assaltantes levando o veículo Mercedes A300.

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Braz, que também é ex-vereador, estava no carro de Márcio, seu primo, quando ambos foram abordados pelos homens armados. Os criminosos tomaram o automóvel e o aparelho celular pertencente ao parente do ex-Flamengo.

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Ao deixarem a cena do crime, os assaltantes efetuaram três disparos para o alto. O caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira). Equipes policiais da delegacia iniciaram buscas após a comunicação do crime.

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Com base em trabalho de inteligência, as equipes conseguiram localizar e recuperar o veículo horas depois do assalto. A 25ª DP (Engenho Novo), a 26ª DP (Todos os Santos) e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro apoiaram a ação. As investigações seguem em andamento para identificar os autores do crime e esclarecer as circunstâncias do assalto.

Ex-dirigente do Flamengo, Marcos Braz concede entrevista ao Lance! (Foto: Reprodução)

Carreira de Marcos Braz no futebol

O ex-vereador tem uma carreira extensa como dirigente do Flamengo. O maior momento de sucesso aconteceu durante 2019, quando Marcos Braz foi vice-presidente do clube na campanha que resultou nos títulos do Campeonato Brasileiro e Libertadores daquele ano.

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A era de sucesso do dirigente durou por mais cinco anos, quando deixou o Rubro-Negro em 2024, após uma mudança de presidente. Durante o período de ouro, Marcos Braz participou de 12 conquistas de títulos da equipe carioca.

Em 2025, ele assumiu a vice-presidência de futebol do Remo. Lá, Braz ajudou a equipe a retornar à Série A do Campeonato Brasileiro após 32 anos.

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