Eric Faria faz análise após convocação da Seleção Brasileira: 'Hoje não tem'

A Seleção Brasileira que vai enfrentar Croácia e França em amistosos foi anunciada na tarde desta segunda-feira (16). Depois da lista ser divulgada, Eric Faria fez uma análise sobre a ausência de grandes laterais, durante o programa "Seleção Sportv".

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— O nosso histórico em Copas são os laterais protagonistas, em títulos, em campanhas maravilhosas: Cafu, Roberto Carlos, Leandro, Júnior, Carlos Alberto Torres, Jorginho, Leonardo, Branco, Nilton Santos… Hoje não tem. E aí, o Ancelotti vai usar o que tem na mão — comentou Eric Farias após convocação da Seleção Brasileira.

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Na lista divulgada por Ancelotti, as laterais da Seleção Brasileira serão preenchidas por: Wesley (Roma), Douglas Santos (Zenit), Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo). Éder Militão, que está lesionado, pode ser solução na Copa do Mundo.

Carlo Ancelotti durante convocação da Seleção Brasileira para amistosos contra França e Croácia (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

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Sem Neymar, o técnico Carlo Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira antes de definir a lista para a Copa do Mundo de 2026. O treinador italiano chamou 26 jogadores para os amistosos com França, dia 26, e Croácia, dia 31, ambos nos Estados Unidos.

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Esta é a quinta convocação de Ancelotti desde que ele assumiu a Seleção, em maio do ano passado. Havia muita expectativa sobre a convocação ou não de Neymar; o jogador estava na pré-lista da Seleção Brasileira, o que fez a comissão técnica viajar até Mirassol na semana passada para vê-lo em campo. O meia do Santos, porém, não atuou.

A lista da Seleção Brasileira está repleta de novidades. Os selecionados que ainda não haviam recebido oportunidades com o italiano são Bremer (Juventus), Léo Pereira (Flamengo), Ibañez (Al-Ahli), Danilo (Botafogo), Gabriel Sara (Galatasaray), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Lyon) e Rayan (Bournemouth).

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