Eric Faria faz análise após convocação da Seleção Brasileira: 'Hoje não tem'
Jornalista analisou lista do técnico Carlo Ancelotti
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A Seleção Brasileira que vai enfrentar Croácia e França em amistosos foi anunciada na tarde desta segunda-feira (16). Depois da lista ser divulgada, Eric Faria fez uma análise sobre a ausência de grandes laterais, durante o programa "Seleção Sportv".
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— O nosso histórico em Copas são os laterais protagonistas, em títulos, em campanhas maravilhosas: Cafu, Roberto Carlos, Leandro, Júnior, Carlos Alberto Torres, Jorginho, Leonardo, Branco, Nilton Santos… Hoje não tem. E aí, o Ancelotti vai usar o que tem na mão — comentou Eric Farias após convocação da Seleção Brasileira.
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Na lista divulgada por Ancelotti, as laterais da Seleção Brasileira serão preenchidas por: Wesley (Roma), Douglas Santos (Zenit), Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo). Éder Militão, que está lesionado, pode ser solução na Copa do Mundo.
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Sem Neymar, o técnico Carlo Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira antes de definir a lista para a Copa do Mundo de 2026. O treinador italiano chamou 26 jogadores para os amistosos com França, dia 26, e Croácia, dia 31, ambos nos Estados Unidos.
Esta é a quinta convocação de Ancelotti desde que ele assumiu a Seleção, em maio do ano passado. Havia muita expectativa sobre a convocação ou não de Neymar; o jogador estava na pré-lista da Seleção Brasileira, o que fez a comissão técnica viajar até Mirassol na semana passada para vê-lo em campo. O meia do Santos, porém, não atuou.
A lista da Seleção Brasileira está repleta de novidades. Os selecionados que ainda não haviam recebido oportunidades com o italiano são Bremer (Juventus), Léo Pereira (Flamengo), Ibañez (Al-Ahli), Danilo (Botafogo), Gabriel Sara (Galatasaray), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Lyon) e Rayan (Bournemouth).
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