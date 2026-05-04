Às vésperas da Copa do Mundo, Galvão Bueno passa por procedimento cirúrgico

Galvão Bueno passou por procedimentos cirúrgicos para correção de catarata nos dois olhos. As cirurgias aconteceram no sábado (2) e nesta segunda-feira (4), em um hospital particular de Londrina, no Paraná. O narrador não apresenta seu programa no SBT nesta segunda-feira (4) por causa dos procedimentos.

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De acordo com a apuração do portal "F5", da Folha de São Paulo, cada olho foi operado em um dia diferente. A primeira cirurgia ocorreu no sábado, dia 2 de maio. A segunda intervenção foi realizada nesta segunda-feira, dia 4 de maio. O intervalo entre os procedimentos foi de dois dias.

Galvão Bueno possui residência fixa em Londrina. A cidade do interior do Paraná foi escolhida para a realização das cirurgias oftalmológicas.

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Galvão Bueno ganha novo programa no SBT (Foto: Divulgação)

Galvão Bueno fala sobre Copa do Mundo

O narrador Galvão Bueno abriu a série 'Vozes da Copa', do Lance!, que vai falar com personagems que participarão da cobertura da Copa do Mundo pelas emissoras detentoras dos direitos de transmissão. O locutor do SBT e da N Sports demonstrou otimismo em relação ao desempenho da Seleção Brasileira e analisou o trabalho de Carlo Ancelotti.

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Durante a entrevista, Galvão destacou que o Brasil tem condições de brigar pelo título, desde que o elenco apresente um fator essencial em campanhas vitoriosas: o espírito coletivo.

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— O Brasil vai brigar, sim. Vai brigar e nós vamos torcer para chegar lá — afirmou.

Um dos principais pontos abordados foi a situação de Neymar. Questionado sobre a presença do camisa 10 no Mundial, Galvão foi direto. O narrador reforçou que o desempenho físico e técnico do jogador será decisivo para sua convocação, citando a necessidade de foco total na preparação.

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