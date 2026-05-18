Felipe Melo questiona jogador do Flamengo na Copa: 'Não convocaria'
Ex-zagueiro desaprova convocação de Danilo à Copa do Mundo
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Após o empate do Flamengo com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, neste domingo (17), o assunto da convocação final da Seleção Brasileira voltou a ser algo presente. Durante o programa 'Fechamento' do canal SporTV, Felipe Melo divulgou opinião sobre o defensor Danilo, que foi expulso no final do jogo.
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Capitão do Flamengo merece convocação para Copa?
De acordo com o ex-jogador, Danilo não deve ir à Copa para simplesmente ter uma liderança no vestiário:
- Para início de conversa, para você ser convocado para a Copa do Mundo, você tem que ser titular da sua equipe. A Seleção Brasileira é a nata da nata. O Danilo é decisivo, em todos os clubes que passou foi campeão, um dos poucos que ganhou Champions League e Libertadores. Mas você convocar alguém para uma Copa do Mundo para ser liderança de vestiário, e ele sendo considerado reserva, eu não convocaria - disse Felipe Melo.
Como foi Athletico x Flamengo
Texto de Lucas Bayer
O professor Carlo Ancelotti esteve presente neste jogo para observar possíveis atletas que estarão presentes na convocação que acontecerá na segunda-feira (18). Um dos nomes que esteve presente na pré-lista é o do atacante Pedro.
O Athletico começou pressionando o Flamengo e abriu o placar aos 10 minutos após falha de Rossi, que aceitou chute de Mendoza. Depois do gol, o Fla passou a ter mais posse e buscar o ataque, enquanto o time da casa se fechou para explorar os contra-ataques.
O Flamengo voltou melhor do intervalo e quase empatou aos cinco minutos, quando Carrascal acertou o travessão. Viveros teve três grandes chances para ampliar, parando duas vezes em Rossi e outra na trave. Já na reta final, Pedro apareceu para deixar tudo igual na Arena da Baixada.
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A convocação para a Copa do Mundo de 2026 será realizada nesta segunda-feira (18), às 17h (horário de Brasília).
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