Felipe Melo questiona jogador do Flamengo na Copa: 'Não convocaria'

Após o empate do Flamengo com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, neste domingo (17), o assunto da convocação final da Seleção Brasileira voltou a ser algo presente. Durante o programa 'Fechamento' do canal SporTV, Felipe Melo divulgou opinião sobre o defensor Danilo, que foi expulso no final do jogo.

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Nome de Danilo esteve presente na última convocação feita por Ancelotti (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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Capitão do Flamengo merece convocação para Copa?

De acordo com o ex-jogador, Danilo não deve ir à Copa para simplesmente ter uma liderança no vestiário:

- Para início de conversa, para você ser convocado para a Copa do Mundo, você tem que ser titular da sua equipe. A Seleção Brasileira é a nata da nata. O Danilo é decisivo, em todos os clubes que passou foi campeão, um dos poucos que ganhou Champions League e Libertadores. Mas você convocar alguém para uma Copa do Mundo para ser liderança de vestiário, e ele sendo considerado reserva, eu não convocaria - disse Felipe Melo.

Como foi Athletico x Flamengo

Texto de Lucas Bayer

O professor Carlo Ancelotti esteve presente neste jogo para observar possíveis atletas que estarão presentes na convocação que acontecerá na segunda-feira (18). Um dos nomes que esteve presente na pré-lista é o do atacante Pedro.

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O Athletico começou pressionando o Flamengo e abriu o placar aos 10 minutos após falha de Rossi, que aceitou chute de Mendoza. Depois do gol, o Fla passou a ter mais posse e buscar o ataque, enquanto o time da casa se fechou para explorar os contra-ataques.

O Flamengo voltou melhor do intervalo e quase empatou aos cinco minutos, quando Carrascal acertou o travessão. Viveros teve três grandes chances para ampliar, parando duas vezes em Rossi e outra na trave. Já na reta final, Pedro apareceu para deixar tudo igual na Arena da Baixada.

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A convocação para a Copa do Mundo de 2026 será realizada nesta segunda-feira (18), às 17h (horário de Brasília).

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