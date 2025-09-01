Demissão na Europa liga alerta de torcedores do Flamengo com Filipe Luís: ‘Fechem os olhos’

O Bayer Leverkusen demitiu, nesta segunda-feira (1), o técnico Erik Ten Hag. O ciclo do treinador de 55 anos acabou após apenas dois meses de cargo, onde comandou a equipe em três partidas oficiais na temporada 2025/26. O cenário gerou preocupação em parte da torcida do Flamengo sobre a permanência de Filipe Luís.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O alerta dos torcedores acontece por conta de uma declaração recente da diretoria do time europeu. Simon Rolfes, representante do Leverkusen, elogiou recentemente o trabalho do atual técnico do Flamengo. Além disso, ele também revelou que tentou contratá-lo, em 2019, antes do Rubro-Negro.

A declaração aconteceu em julho deste ano, quando o clube alemão fez uma pré-temporada no Rio de Janeiro. Na ocasião, a equipe, que até então era dirigida por Erik Ten Hag perdeu para o Sub-20 do Flamengo por 5 a 1, no Estádio da Gávea.

continua após a publicidade

- Tenho uma boa conexão com o Filipe Luís, nós tentamos contratá-lo em 2019, quando ele estava no Atlético de Madrid, e desde então estamos sempre em contato. É muito interessante ver a transição que ele fez de jogador para treinador do Flamengo, com tanto sucesso - disse o dirigente do Leverkusen em entrevista coletiva no Brasil.

Com a demisão relâmpaga de Ten Hag, torcedores do Flamengo mostraram preocupação com uma possível busca do clube alemão por Filipe Luís. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

Demissão de Erik Ten Hag

Contratado para substituir Xabi Alonso, que deixou o clube alemão rumo ao Real Madrid após o fim do ciclo de Carlo Ancelotti — agora técnico da Seleção Brasileira —, o holandês assumiu o comando no início de julho. Mesmo com pouco tempo de trabalho, a diretoria do Leverkusen optou por cancelar a passagem do técnico de forma precoce.

Durante a pré-temporada, a equipe acumulou resultados insatisfatórios, incluindo derrotas para o Chelsea e a equipe sub-20 do Flamengo, no Rio de Janeiro. Em competições oficiais, o Leverkusen venceu o modesto Sonnenhof Grossaspach por 4 a 0 na Copa da Alemanha, mas tropeçou nas duas rodadas iniciais da Bundesliga. Foi derrotado pelo Hoffenheim por 2 a 1; e empatou por 3 a 3 com o Werder Bremen, após abrir dois gols de vantagem.

Com a demissão, Rogier Meijer, auxiliar-técnico, comandará o treinamento desta terça-feira (2). O Leverkusen volta a campo apenas no dia 12 de setembro, contra o Eintracht Frankfurt, pela terceira rodada da Bundesliga.