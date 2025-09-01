Ex-Flamengo é anunciado por clube da Arábia Saudita

Ex-jogador do Flamengo, Matheus Gonçalves foi anunciado oficialmente como novo reforço do Al-Ahli, da Arábia Saudita. O jovem não escondeu a empolgação em encontrar alguns ídolos na nova equipe e em conquistar títulos em sua nova jornada profissional.

- Joguei com alguns no videogame. Sou muito fã do Mahrez. Galeno já vi na Seleção Brasileira. Acompanhei o Ibañez desde a Seleção Pré-Olímpica. É muito especial estar aqui em um clube com diversos atletas de alto nível. O clube tem uma estrutura muito boa, com muitos títulos e me sinto um privilegiado em estar aqui. Estou muito entusiasmado para acrescentar e conquistar mais títulos.

O Flamengo irá receber cerca de nove milhões de euros (R$ 57,2 milhões) do Al-Ahli pela transferência de Matheus Gonçalves. O meia-atacante de 20 não fazia parte dos planos de Filipe Luís para o restante da temporada.

O ex-jogador do Flamengo só deve estrear pelo Al-Ahli após a Data Fifa no confronto com o Al-Ettifaq, pelo Campeonato Saudita, na sexta-feira (12). A equipe é a atual campeã da Supercopa Saudita e da Champions League Asiática.

Passagem de Matheus Gonçalves pelo Flamengo

Revelado pelo Flamengo, Matheus Gonçalves disputou 54 partidas com a camisa do Rubro-Negro, tendo marcado seis gols. O meia-atacante também participou das conquistas dois títulos Intercontinentais Sub-20.

