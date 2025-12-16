Amin Khader vai ao Maracanã pela primeira vez em Fluminense x Vasco

Apresentador Amin Khader, torcedor do Vasco, compareceu ao estádio do Maracanã, no último domingo (14), para acompanhar a semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Fluminense. Esta foi a primeira vez que o comunicador assistiu a uma partida de futebol em um estádio, presenciando a classificação do time cruzmaltino para a final da competição após disputa de pênaltis.

continua após a publicidade

➡️ CBF altera horário do jogo de volta da final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians

O quadro "Fofocas da Bola #05", do Lance!, registrou toda a experiência de Amin no estádio, documentando sua interação com torcedores e reações durante o jogo. Na experiência no Maracanã, o apresentador foi recebido pelos vascaínos e chegou a se aproximar da bateria da Força Jovem do Vasco, uma das principais torcidas organizadas do clube.

A estreia de Amin Khader nos estádios coincidiu com um momento decisivo para o Vasco, que buscava vaga na final do torneio nacional. Apesar da derrota no tempo regulamentar para o Fluminense, o clube cruzmaltino garantiu classificação na disputa por pênaltis.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Vasco enfrentará o Corinthians na decisão da Copa do Brasil, em busca de seu segundo título na competição. O time agora concentra sua preparação para a final do torneio.

O programa "Fofocas da Bola" tem como proposta abordar assuntos relacionados ao futebol que repercutem fora de campo. No quadro, Amin Khader utiliza "seu humor afiado e jeitinho inconfundível" para comentar "as tretas, bastidores, polêmicas e curiosidades que viraram assunto fora das quatro linhas".

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas