Danilo faz palestra para jogadores da base do Flamengo

Danilo, zagueiro do Flamengo, conversou com jogadores das categorias sub-15 e sub-16 no auditório do Ninho do Urubu, centro de treinamento rubro-negro. A palestra é mais uma ação do clube carioca visando o desenvolvimento da base. Na palestra do projeto "Papo de Campeão", o defensor abordou a sua trajetória no futebol, com dificuldades que encontrou pelo caminho e sonhos que alcançou.

continua após a publicidade

➡️ Data Fifa dá fôlego ao Flamengo: elenco rubro-negro terá descanso após sequência pesada

- Foi uma experiência bonita poder compartilhar um pouco da minha vivência com os garotos. Penso que esse tipo de ação deve se tornar constante, diminuindo a distância entre a base e o profissional e aumentando o sentimento de integração e pertencimento ao clube e à cultura do clube - iniciou Danilo, em entrevista ao site oficial do Flamengo.

Danilo ao lado de Alfredo Almeida (Foto: Divulgação/Flamengo)

- Foi bonito ver o brilho no olhar dos meninos, revivendo em mim um sentimento de prazer por jogar futebol e criando ainda mais conexão com as cores do Flamengo - completou o zagueiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Danilo esteve acompanhado do português Alfredo Almeida, diretor das categorias de base do Flamengo, e de Patricia Negreiros, coordenadora do departamento de desenvolvimento humano.

- Danilo realizou o desejo que tinha de jogar pelo Flamengo. Procuramos mostrar para os atletas da nossa base o percurso do Danilo, que não foi fácil, mas que conseguiu atingir além da sua competência dentro do campo. Vamos continuar com essa iniciativa com outros atletas do profissional para que nossos atletas das categorias de base possam perceber a história de cada um, as dificuldades que passaram e do foco que tiveram para vencê-las - detalhou Alfredo.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real