O Botafogo foi eliminado pela LDU na Libertadores 2025 depois de perder por 2 a 0 na altitude de Quito. No Estádio Nilton Santos, o Glorioso venceu por 1 a 0, mas viu a vantagem ir embora com apenas seis minutos do jogo desta quinta-feira (21). Após a partida, os torcedores mandaram um recado para o técnico Davide Ancelotti, do Botafogo.

continua após a publicidade

Depois de um começo muito ruim do Glorioso contra a LDU, Villamil finalizou dentro da área, a bola desviou em Alexander Barboza e morreu no gol de John. Já no segundo tempo, após lance polêmico, Azulgaray fez de pênalti e decretou a eliminação do Botafogo na Libertadores.

➡️Torcedores do Botafogo apontam culpado por queda na Libertadores: ‘Parabéns’

Assim que a bola parou de rolar e o Glorioso foi eliminado para a LDU, os torcedores mandaram um recado para o técnico. Veja abaixo.

Davide Ancelotti, técnico do Botafogo, durante partida contra o Cruzeiro no Estádio Nilton Santos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja recado dos torcedores para o técnico Davide Ancelotti, do Botafogo

Como foi o jogo?

✍️ Texto: Leonardo Bessa

Se ganhou com o placar magro de 1 a 0 na ida, no Nilton Santos, o início de partida em Quito não poderia ter sido pior. Muitos erros de saída de bola - mesmo que com três volantes de característica - e exposição fizeram com que a LDU abrisse o marcador aos sete minutos. Villamil aproveitou sobra na grande área e mandou para dentro, contando com desvio em Barboza. Problemas logo cedo para Davide Ancelotti, do Botafogo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Os problemas eram enormes. Da saída de bola dificultada em bloco alto dos equatorianos, passando pelo exagero das bolas longas e fragilidade física. Irreconhecível o atual campeão.

O Botafogo só foi aparecer no ataque na casa dos 35 minutos, com Marlon Freitas, que tentou encobrir o goleiro Valle. Em linhas gerais, extrema superioridade da LDU, aproveitando para sufocar o Alvinegro na altitude de 2.850 metros de Quito. E que sufoco.

continua após a publicidade

A partida não teve o retrato alterado na volta do intervalo. O time equatoriano seguiu em cima, pressionou e arrumou um pênalti após toque no braço de Marlon Freitas - em lance originado de forma irregular, tendo em vista que a arbitragem assinalou escanteio ao invés de tiro de meta. Alzugaray, que não tinha nada com o erro, tirou John da foto e ampliou.

Se no 11 contra 11 o Botafogo foi facilmente superado, Mina, zagueiro da LDU, ainda tentou ajudar com entrada violenta em Jeffinho, que resultou no cartão vermelho. Na melhor chance na superioridade numérica, Vitinho recebeu sozinho na segunda trave pela direita e escorou para fora a única chance clara na partida. Partida ruim dos comandados de Davide Ancelotti, do Botafogo.

A eliminação foi fruto plantado em uma temporada conturbada. Do ano que "começava em abril", passou pela venda dos principais destaques, perda de destaques por lesão e sem reposição. O Botafogo cai merecendo cair, e agora focará no Brasileirão e na Copa do Brasil. Problemas para o técnico Davide Ancelotti, do Botafogo.