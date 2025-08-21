Erro de arbitragem revolta torcedores do Botafogo contra a LDU: ‘Cruel’

O Botafogo foi derrotado por 2 a 0 pela LDU na altitude de Quito, pelas oitavas de final da Libertadores, nesta quinta-feira (21). No jogo de ida, o Glorioso venceu por 1 a 0, vantagem que foi embora com apenas seis minutos de partida. No segundo tempo, os torcedores se revoltaram com um erro de arbitragem que originou o gol da classificação equatoriana.

Depois de um começo muito ruim do Botafogo contra a LDU, Villamil finalizou dentro da área, a bola desviou em Alexander Barboza e morreu no gol de John. No segundo tempo, o zagueiro argentino deu um carrinho, interceptou um cruzamento e a bola voltou no jogador da LDU antes de sair pela linha de fundo, mas a arbitragem marcou escanteio erroneamente.

Na cobrança, depois de um bate-rebate dentro da área, a bola pegou no braço de Marlon Freitas, e o árbitro Facundo Tello marcou pênalti. A maioria dos alvinegros concordou com a penalidade, mas se revoltou com o escanteio marcado na origem do lance. Azulgaray converteu a cobrança e fez 2 a 0 para o time do Equador.

Facundo Tello é o árbitro de Botafogo x LDU em Quito (Foto: Divulgação)

Veja revolta dos torcedores com o erro de arbitragem em Botafogo x LDU

Como foi o jogo?

✍️ Texto: Leonardo Bessa

Se ganhou com o placar magro de 1 a 0 na ida, no Nilton Santos, o início de partida em Quito não poderia ter sido pior. Muitos erros de saída de bola - mesmo que com três volantes de característica - e exposição fizeram com que a LDU abrisse o marcador aos sete minutos. Villamil aproveitou sobra na grande área e mandou para dentro, contando com desvio em Barboza.

Os problemas eram enormes. Da saída de bola dificultada em bloco alto dos equatorianos, passando pelo exagero das bolas longas e fragilidade física. Irreconhecível o atual campeão.

O Botafogo só foi aparecer no ataque na casa dos 35 minutos, com Marlon Freitas, que tentou encobrir o goleiro Valle. Em linhas gerais, extrema superioridade da LDU, aproveitando para sufocar o Alvinegro na altitude de 2.850 metros de Quito. E que sufoco.

A partida não teve o retrato alterado na volta do intervalo. O time equatoriano seguiu em cima, pressionou e arrumou um pênalti após toque no braço de Marlon Freitas - em lance originado de forma irregular, tendo em vista que a arbitragem assinalou escanteio ao invés de tiro de meta. Alzugaray, que não tinha nada com o erro, tirou John da foto e ampliou.

Se no 11 contra 11 o Botafogo foi facilmente superado, Mina, zagueiro da LDU, ainda tentou ajudar com entrada violenta em Jeffinho, que resultou no cartão vermelho. Na melhor chance na superioridade numérica, Vitinho recebeu sozinho na segunda trave pela direita e escorou para fora a única chance clara na partida.

A eliminação foi fruto plantado em uma temporada conturbada. Do ano que "começava em abril", passou pela venda dos principais destaques, perda de destaques por lesão e sem reposição. O Botafogo cai merecendo cair, e agora focará no Brasileirão e na Copa do Brasil.