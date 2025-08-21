O Palmeiras defende a classificação para as quartas de final da Libertadores, contra o Universitário, do Peru. Na primeira partida, o Verdão controlou as ações e aplicou uma goleada por 4 a 0, na casa do adversário.

No entanto, foi a equipe peruana quem começou melhor no confronto desta quinta-feira (21). O Universitário chegou a abrir o placar no início da partida, mas teve o gol anulado após o VAR interferir.

Segundo a comentarista de arbitragem da ESPN, Renata Ruel, o jogador adversário não bloqueia o campo de visão do goleiro Weverton, mas por participar da jogada o gol do Universitário foi anulado.

- Por essa imagem, para mim, ele não bloqueia o campo de visão do Weverton. Ele não está bloqueando a visão do goleiro, ele abaixa, mas essa ação, como ele não bloqueia a visão. Porém, o movimento dele em abaixar, significa que ele participa da jogada e por isso o gol foi anulado - concluiu.

O lance que ocasionou polêmica na partida do Palmeiras

Jogando em seu domínio, o Palmeiras busca confirmar a vantagem e avançar às quartas de final da Libertadores. Caso se classifique, o Verdão enfrenta o vencedor de River Plate e Libertad, na próxima fase.

Como foi o jogo de ida?

✍️ Texto: Vitor Palhares

Sem sentir a pressão no Estádio Monumental, o Palmeiras dominou o Universitario na primeira etapa e mostrou sua força diante dos adversários sul-americanos. Aos sete minutos, o capitão Gustavo Gómez abriu o placar em cobrança de pênalti, como um presságio do que a equipe de Abel Ferreira apresentaria em Lima.

Na sequência, foi a vez da inédita dupla de ataque, formada por Flaco López e Vitor Roque, dar show. Em linda tabelinha, o argentino saiu livre dentro da área adversária e marcou o segundo gol do Verdão na partida.

Totalmente adaptado ao novo clube, Vitor Roque recebeu lançamento, venceu a disputa com a defesa adversária e bateu forte para vencer o goleiro rival, ampliando a vantagem do Palmeiras fora de casa. Nos minutos finais, o Verdão teve algumas oportunidades para marcar, mas pecou nas finalizações.

Com ampla vantagem no marcador, o Palmeiras voltou para a segunda etapa com a mesma intensidade dos minutos iniciais e pressionou novamente o adversário. Entre erros e acertos, a equipe segurou o ímpeto do Universitario e chegou ao quarto gol com Flaco López, novidade entre os titulares na noite.

Com a vaga encaminhada, Abel Ferreira optou por rodar o elenco alviverde e promoveu a saída da dupla de ataque, com as entradas de Luighi e Allan. Sem riscos, o Alviverde administrou o ritmo nos minutos finais e retorna ao Brasil com vantagem de quatro gols no placar agregado.