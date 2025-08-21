Torcedores do Botafogo se revoltam com gol sofrido para a LDU: ‘Inadmissível’

O Botafogo está enfrentando a LDU na altitude de Quito pelas oitavas de final da Libertadores. No jogo de ida, o Glorioso venceu por 1 a 0, mas viu a pequena vantagem ir embora aos seis minutos de jogo. Os torcedores se revoltaram nas redes sociais.

Depois de um começo muito ruim do Botafogo contra a LDU, Villamil finalizou dentro da área, a bola desviou em Alexander Barboza, e morreu no gol de John. Até aqui, o confronto está empatado, mas o time equatoriano dominou o primeiro tempo.

Assim que o gol saiu em Botafogo x LDU, os torcedores foram para as redes sociais. A maioria dos botafoguenses se revoltou com o tento sofrido logo no início da partida. Veja abaixo.

Veja reação dos torcedores após gol em Botafogo x LDU

Escalação das equipes

Davide Ancelotti, técnico do Glorioso, optou por uma formação mais conservadora para Botafogo x LDU. Arthur Cabral fica no banco e a equipe terá tês volantes pela primeira vez no novo trabalho.

Apesar do retorno de David Ricardo, Marçal seguirá na zaga com Barboza. No ataque, Montoro será opção e Matheus Martins iniciará o duelo.

Com isso, o Botafogo vai a campo com: John, Vitinho, Barboza, Marçal e Alex Telles; Allan, Danilo e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Matheus Martins.

Do outro lado, a LDU, comandada pelo brasileiro Tiago Nunes, tem a seguinte escalação: Gonzalo Valle, Mina, Adé e Quiñónez; Quintero, Gruezo, Villamil, Cornejo e Bryan Ramírez; Medina e Alzugaray.

Após a vitória no jogo de ida pelo placar de 1 a 0, o Botafogo jogará com a vantagem do empate para avançar às quartas de final da Libertadores. Em casa de triunfo da LDU por um gol, a decisão será nos pênaltis.