Torcedores reagem à eliminação do Botafogo na Libertadores: ‘Acabou o gás’

Atual campeão da Libertadores, o Botafogo foi eliminado pela LDU nas oitavas de final da competição, nesta quinta-feira (21). Com o resultado, a LDU, que precisava de dois gols de diferença, irá enfrentar o São Paulo nas quartas de final.

Jogando na altitude de Quito, o Botafogo não conseguiu segurar a pressão equatoriana. Ao final da partida, os rivais não perdoaram a equipe comandada por Davide Ancelotti pela eliminação na competição sul-americana. Muitos torcedores festejaram nas redes sociais, confira.

Com a eliminação, o Botafogo foca no Brasileirão e na Copa do Brasil, onde enfrenta o Vasco pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na 5ª posição do Campeonato Brasileiro, o Glorioso volta a campo no próximo domingo (24), contra o Juventude, às 18h30, no Estádio Alfredo Jaconi.

Como foi o jogo entre LDU e Botafogo?

Se ganhou com o placar magro de 1 a 0 na ida, no Nilton Santos, o início de partida em Quito não poderia ter sido pior. Muitos erros de saída de bola - mesmo que com três volantes de característica - e exposição fizeram com que a LDU abrisse o marcador aos sete minutos. Villamil aproveitou sobra na grande área e mandou para dentro, contando com desvio em Barboza.

Os problemas eram enormes. Da saída de bola dificultada em bloco alto dos equatorianos, passando pelo exagero das bolas longas e fragilidade física. Irreconhecível o atual campeão.

O Botafogo só foi aparecer no ataque na casa dos 35 minutos, com Marlon Freitas, que tentou encobrir o goleiro Valle. Em linhas gerais, extrema superioridade da LDU, aproveitando para sufocar o Alvinegro na altitude de 2.850 metros de Quito. E que sufoco.

A partida não teve o retrato alterado na volta do intervalo. O time equatoriano seguiu em cima, pressionou e arrumou um pênalti após toque no braço de Marlon Freitas - em lance originado de forma irregular, tendo em vista que a arbitragem assinalou escanteio ao invés de tiro de meta. Alzugaray, que não tinha nada com o erro, tirou John da foto e ampliou.