Palmeiras mira contratações em outros setores após acerto com Facundo Torres

Após chegar a um acordo verbal com o atacante Facundo Torres, do Orlando City (EUA), o Palmeiras agora foca em reforçar outros setores durante a janela de transferências. Além de um ponta, o clube paulista busca, ao menos, um centroavante, um volante e um zagueiro, de preferência canhoto.

Anteriormente, a diretoria alviverde sondou a situação do zagueiro Santiago Mingo, do Defensa y Justicia (ARG). As trativas entre as partes, no entanto, não evoluíram, e o Palmeiras desistiu do negócio. Outros nomes que interessam ao clube, por sua vez, ainda permanecem em sigilo

- Nós estamos trabalhando muito em busca desses atletas, que não são muitos, são poucos. O Abel não é muito exigente em relação a números de jogadores. Por volta de três, quatro jogadores - afirmou Leila em entrevista ao Lance!.

Com a chegada de novos atletas, o Palmeiras deve se desfazer de alguns nomes para a próxima temporada. Além de Dudu e Lázaro, que já acertaram suas saídas, outros jogadores podem deixar o clube. Antigos pilares do elenco, Rony e Zé Rafael apresentaram rendimento abaixo do esperado e devem ser negociados caso surja uma proposta, assim como o volante Gabriel Menino.

Outros jogadores, como o centroavante Flaco López, também podem deixar o Palmeiras, mas apenas se o clube conseguir recuperar os valores investidos.

- Vamos fazer reformas, vai sair quatro ou cindo e entrar quatro ou cinco. Às vezes ciclos acabam, às vezes precisa vender. Todos os anos fazemos isso. 2025 não vai ser diferente - afirmou Abel Ferreira após o término do Brasileirão.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Negociação entre Palmeiras e Facundo Torres

O Palmeiras alinhou bases com o atacante Facundo Torres e aguarda apenas a assinatura do contrato para anunciar sua primeira contratação para 2025. Atualmente no Orlando City, o uruguaio de 24 anos custará 12 milhões de dólares fixos (R$ 72 milhões), além de outros 2 milhões de dólares (R$ 12 milhões) em possíveis bonificações.

Na última temporada, Facundo disputou 44 partidas, marcou 20 gols e distribuiu seis assistências. Pela seleção uruguaia em 2024, entrou em campo em três oportunidades: duas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo e uma em amistoso.