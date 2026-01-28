Declaração de novo reforço do Vasco agita torcedores: 'Personalidade'

Contratado junto ao Atlético Nacional, o atacante Marino Hinestroza foi apresentado oficialmente pelo Vasco nesta quarta-feira (28). Durante a entrevista coletiva, o colombiano reforçou o sentimento de gratidão por vestir a camisa do clube carioca e agitou os torcedores nas redes sociais.

Antes de fechar com o Vasco, o atacante esteve próximo de ser anunciado pelo Boca Juniors, da Argentina, mas por conta de divergências entre o clube argentino e o Atlético Nacional o negócio não foi sacramentado. Antes de sua apresentação, Marino já havia comentado sobre a negociação com o Boca e gerou polêmica entre os torcedores.

Desta vez, o atacante fez questão de reforçar que está muito feliz de chegar ao Vasco e revelou que foi o primeiro a tomar essa decisão. Marino Hinestroza também comentou sobre a importância da conversa que teve com Fernando Diniz.

- Eu nunca senti frustação para vir para cá. Estou muito feliz de estar aqui. O primeiro que tomou a decisão fui eu, quero que isso fique bastante claro. Vim para cá porque o Vasco foi o time que mais quis eu que jogasse aqui. A decisão do Diniz ficou muito clara. Não precisei falar muito, foram apenas 20 minutos e já queria assinar. Não tinha falado com o técnico de nenhum outro clube, só com o Diniz. Isso foi muito importante - disse o novo reforço do Vasco.

Após a declaração, os torcedores se manifestaram nas redes sociais e saíram em defesa do atacante colombiano. Na visão dos internautas, o novo camisa 18 do Vasco mostrou personalidade em sua entrevista de apresentação. Confira abaixo.

Quem é Marino Hinestroza, novo reforço do Vasco?

Destaque do Atlético Nacional, Hinestroza viveu a melhor fase da carreira em 2025. Aos 23 anos, o atacante se tornou o principal jogador da equipe e somou sete gols e nova assistências em 56 partidas. O desempenho que levou o jovem a ser convocado para a seleção da Colômbia.

Ponta veloz, driblador e com bom um contra um, Hinestroza atua preferencialmente pelo lado direito do ataque, mas que gosta de flutuar para setor central. Apesar de menos versátil, o ponta atrai comparações com Jhon Arias, colombiano ex-Fluminense e atualmente no Wolverhampton, pela baixa estatura e estilo vertical no ataque.

Apresentado oficialmente nesta quarta-feira (28), o colombiano assinou com o Cruz-Maltino até o final de 2029. O jogador, anteriormente conhecido como Hinestroza, passou a ser chamado de Marino, nome pelo qual deseja ser identificado.

Aos 23 anos, o jogador custou cinco milhões de dólares (cerca de 26,5 milhões de reais) aos cofres vascaínos. Em 2025, os rivais Fluminense e Botafogo também tentaram a contratação de Hinestroza, que ficou no Atlético Nacional até então.

Marino Hinestroza é anunciado pelo Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

