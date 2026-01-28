Marino explica decisão de jogar no Vasco: 'Foi o time que mais quis que eu viesse'

O Vasco apresentou nesta quarta-feira (28) o atacante Marino Hinestroza, que chega ao Vasco em definitivo junto ao Atlético Nacional, da Colômbia. Durante a apresentação o jogador explicou a escolha de assinar com o Gigante da Colina.

- Eu tive várias propostas de times daqui. Acho que a primeira foi do Botafogo e a segunda do Internacional. A terceira foi do Vasco. Eu falei com o Admar bastante em julho. Eu vim para cá porque senti que o Vasco foi o time que mais quis que eu viesse jogar aqui. Isso faz diferença. Ninguém dos times do Brasil falou para mim que me queria aqui, que gostava de mim. Só o Vasco - explicou.

➡️ Quem é Marino Hinestroza, reforço do Vasco?

O jogador, anteriormente conhecido como Hinestroza, passa a ser chamado de Marino, nome pelo qual deseja ser identificado. O atacante explicou a decisão:

- É por causa do meu pai, que também se chama Marino. Eu gosto muito do nome e tenho uma relação muito forte com meu pai. Então para dar uma moral para ele.

Marino em apresentação do Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Outros tópicos da apresentação

Já pode jogar?

- Se fosse por mim, amanhã. Quero jogar amanhã. Estou muito tempo parado mas vamos segurar um pouquinho para não machucar. A decisão é do professor, estou me sentindo cada vez melhor. Quando o professor estou preparado.

Companheiros colombianos do Vasco

- Primeiramente acho que é muito bom trr gente do meu país. É importante ter boa relação fora do campo, se sentir bem e compartilhar. Faz parte do atleta. Fora do campo é muito bom para mim. Já joguei fora e tinham colombianos também e senti isso bem fora do campo. Dentro é bom também porque a gente da Colômbia se apoia muito. Eu quero ganhar e eles também. O idioma é importante ajudar eles também, eu que falo um pouquinho mais.

Comparação com Andrés Gómez

- O jogo é muito parecido com o do Andres, só que ele já se adaptou aqui. Ele já jogou uma final, é importante para ele. Eu sou um jogador que gosta muito do drible, gosto de pisar na área. Sou muito parecido, agora tenho que me adaptar para chegar no nível que o professor está querendo.

Arrependimento de não ir para o Boca Juniors?

- Eu nunca senti frustação para vir para cá. Estou muito feliz de estar aqui. O primeiro que tomou a decisão fui eu, quero que isso fique bastante claro. Vim para cá porque o Vasco foi o time que mais quis eu que jogasse aqui. A decisão do Diniz ficou muito clara. Não precisei falar muito, foram apenas 20 minutos e já queria assinar. Não tinha falado com o técnico de nenhum outro clube, só com o Diniz. Isso foi muito importante.

Objetivos no Vasco

- Levantar um titulo com essa camisa. Já sei quanto tempo não ganham, desde 2016 se não me engano. É bastante tempo. É hora de parar com isso porque é uma torcida que merece muito, boa e que tem uma história muito linda que temos que lembrar. Os reforços estão muito bons, o técnico também, os jogadores tem mentalidade de fazer uma grande temporada. Agora é nós jogadores e comissão técnica pegarmos o mesmo caminho. Todo mundo quer sair campeão. O time está muito bom e dá para a gente brigar bastante com outros times do campeonato.

Polêmicas e personalidade

- Não quero que você interprete mal o que vou falar. Não tenho que mudar nada. Se eu mudar, deixo de fazer o que me trouxe até aqui. Vou melhorar. Isso é dentro do campo. Fora eu sou um cara muito bom, gosto de compartilhar com as pessoas. Mas dentro é a minha personalidade. Continuo fazendo o que me trouxe aqui até agora.

Seleção como consequência do futebol apresentado no Vasco

- Minha motivação aqui é o tempo que o time não é campeão. Isso serve de muita motivação porque quero fazer uma história linda com esse time. Primeiro temos que olhar para cá, fazer um bom trabalho, gols, assistências e deixar o time nos primeiros lugares para ir para a seleção. Agora minha mente está no Vasco. Depois a gente olha para a seleção se tiver essa oportunidade.

Quem é Marino Hinestroza?

Um dos principais jogadores do Atlético Nacional na últimas temporadas, Marino viveu a melhor fase da carreira em 2025. Aos 23 anos, o atacante se tornou o principal jogador da equipe e somou sete gols e nova assistências em 56 partidas. O desempenho que levou o jovem a ser convocado para a seleção da Colômbia.

Marino atua preferencialmente pelo lado direito do ataque e possui características semelhantes às de Andrés Gómez, seu compatriota que joga pelo lado oposto. Velocidade, drible e eficiência no jogo um contra um são algumas das principais virtudes do colombiano, que chega para agregar profundidade e agressividade ao ataque vascaíno.

Marino Hinestroza foi anunciado pelo Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)

