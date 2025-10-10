Declaração de Jorge Jesus enlouquece torcedores do Flamengo: ‘Já vi esse filme’

Em entrevista ao programa “Portugal Football Summit”, Jorge Jesus declarou que o Flamengo é o clube com mais torcedores no mundo. O renomado treinador destacou que, apesar da grandiosidade de clubes como Benfica, Sporting e FC Porto, os 50 milhões de flamenguistas fazem toda a diferença. Nas redes sociais, os rubro-negros também se declararam ao ex-treinador.

continua após a publicidade

➡️Em meio às polêmicas, ídolo do Palmeiras provoca Flamengo e São Paulo: ‘Chora’

Logo após a declaração do treinador, os flamenguistas encheram as redes sociais de declarações e lembranças do ano mágico ao lado de Jorge Jesus. Na ocasião, a equipe conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores sob o comando do português.

No entanto, um dos internautas destacou que a declaração de Jorge Jesus pode gerar certa pressão em cima de Filipe Luís, caso o Flamengo não conquiste títulos nesta temporada. Confira as reações abaixo.

continua após a publicidade

➡️Declaração de presidente do Flamengo sobre a Libra divide opiniões: ‘Ingênuos’

Jorge Jesus relembra título da Libertadores com o Flamengo

Além de enaltecer a grandeza do Flamengo, o histórico treinador destacou que o título da Libertadores de 2019 foi o que mais marcou sua carreira no futebol. Jorge Jesus comparou a Libertadores com a Champions League e destacou que esta foi a conquista que mais trouxe felicidade.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Foi o título que mais felicidade me deu e o que mais me marcou na carreira. Teve a ver com o jogo. (Libertadores). Foi uma vitória marcante exatamente pelo momento e porque a Libertadores é como a Champions na Europa Claro que na Europa tem divulgação maior, mas a Libertadores é muito importante - comentou Jorge Jesus.

continua após a publicidade