PVC muda de opinião sobre lance polêmico em São Paulo x Palmeiras

Após a CBF divulgar os áudios do VAR com as polêmicas envolvendo a arbitragem no clássico entre São Paulo x Palmeiras, o jornalista Paulo Vinícius Coelho (PVC) afirmou que mudou de opinião sobre o lance do pisão de Andreas Pereira em Marcos Antônio. Segundo ele, o camisa 8 palmeirense pega a bola antes de acertar o jogador adversário.

continua após a publicidade

➡️Em meio às polêmicas, ídolo do Palmeiras provoca Flamengo e São Paulo: ‘Chora’

PVC apontou que Andreas Pereira correu o risco de machucar o adversário. O jornalista explicou que o camisa 8 do Palmeiras chegou a tocar na bola primeiro, e por isso, acabou acertando a canela e o pé de Marcos Antônio, do São Paulo.

- Esse áudio (do VAR) me faz mudar de opinião. Mudei porque ele (Andreas) pega a bola. Ele entrou na bola, é cartão amarelo. Por quê? Porque ele pisou na bola e correu o risco de machucar o adversário. Mas o objetivo dele é a bola. Tanto que a primeira bola que ele pega está limpa, a bola está no pé dele. Por que é cartão amarelo? Porque ele pegou a bola por cima e correu o risco de machucar, mas o objetivo era a bola, não o Marcos Antônio. Por isso eu entendo que podia ser amarelo. Antes eu entendia que era para vermelho - disse, antes de completar.

continua após a publicidade

- Ele não veio com o pé por cima da bola e atingiu a perna do Marcos Antônio. Não, ele alcançou a bola e correu o risco, por isso ele pisou a canela e o pé do Marcos Antônio - comentou PVC.

Além do pisão de Andreas Pereira em Marcos Antônio, o São Paulo também reclamou bastante de um pênalti não marcado em Gonzalo Tapia. No momento das polêmicas, o Tricolor vencia o clássico por 2 a 0, e sofreu a virada para o rival diante de sua torcida. Com o resultado, o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos.

continua após a publicidade

➡️Torcedores se chocam com áudio de Ramon Abatti com VAR em São Paulo x Palmeiras

Polêmicas de São Paulo x Palmeiras

As polêmicas ficaram concentradas em dois lances. O primeiro foi uma penalidade não marcada em cima do Gonzalo Tapia após Allan derrubar o jogador dentro da área. A segunda foi a ausência de um cartão vermelho para Andreas Pereira após uma dura entrada em Marcos Antonio.

A revolta do São Paulo diz respeito a ausência da consulta de Ramon Abatti Abel ao árbitro de vídeo. Na opinião do clube, o árbitro deveria ser chamado a beira do campo para analisar os dois lances contra o Palmeiras, o que não ocorreu durante o clássico no Morumbis.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas