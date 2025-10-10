Jornalista dá razão a Bap e manda recado a Leila Pereira: ‘Tá de brincadeira’

Nesta quinta-feira (9), durante o programa “SBT Sports", o comentarista Mano defendeu que Flamengo e Corinthians recebam mais na disputa pelos direitos de transmissão de suas ligas. Em meio a toda polêmica que envolve a disputa entre os clubes na Libra, o jornalista concorda com a postura adotada pelo mandatário rubro-negro Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e criticou as cobranças feitas por Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

Torcedor assumido do Timão, Mano destacou que por atraírem mais audiência durante as transmissões esportivas, Flamengo e Corinthians têm o direito de receber uma parcela maior que os adversários. Segundo ele, nenhum dirigente está preocupado com o coletivo.

- Eu acho que Corinthians e Flamengo eles estão em um capítulo à parte do futebol brasileiro e precisam ganhar mais que os outros. Eu sei que é muito bonito esse “discurso de Robin Hood”, de tirar dos ricos e dar para os pobres, para que todos sejam nivelados em termos de futebol, mas o Flamengo é mais explorado pela mídia, pelas transmissões, e o Corinthians é a mesma coisa. Então, eu acho que é injusto - disse, antes de completar.

- Por mais que digam: “Ah, mas vai ser melhor”. Vamos parar de hipocrisia, cada dirigente aqui no Brasil fala a respeito do próprio clube. Ninguém está preocupado com o coletivo, está todo mundo preocupado com o seu. Então, é a Leila defendendo o Palmeiras e se ela estivesse na condição do Flamengo, eu duvido que ela pensaria o que está propondo hoje - comentou.

Antes de finalizar, Mano destacou que tanto Leila Pereira quanto Bap são arrogantes. No entanto, ele continuou dando razão ao mandatário rubro-negro na disputa pelos direitos de transmissão.

- Dona Leila, a senhora querer falar de humilde e criticar o dirigente do Flamengo pela arrogância, você só pode estar de brincadeira. Os dois são arrogantes, tanto o Bap quanto a Leila, mas nesse caso, eu acho que o Bap tem razão - finalizou.

Entenda a disputa entre Bap e Leila Pereira

A polêmica se iniciou após o Flamengo entrar com uma ação judicial e conseguir o bloqueio dos pagamentos de uma parcela dos direitos de TV do Brasileirão que seria distribuída aos clubes que fazem parte da Libra (Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético-MG, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, Guarani, Sampaio Corrêa, Brusque e Flamengo).



Bap não concordou com o modelo de repasse dos valores que cada clube receberia por audiência, de 30% do total do contrato com a Libra. A quantia representa cerca de R$ 309 milhões por temporada (variável do acordo de direitos).

O valor do repasse é de R$ 77 milhões, que corresponde a uma porcentagem dos ganhos com o pay-per-view, segundo contrato firmado entre a Libra e a Globo, um dos canais detentores da transmissão do Campeonato Brasileiro.

Logo após a ação, a presidente Leila Pereira rasgou o verbo e afirmou que os dirigentes rubro-negros acreditam que o sistema solar gira ao redor do Flamengo e os intitulou de “terraflamistas”, fazendo um comparação com terraplanistas. A mandatária alviverde acionou o Flamengo na Justiça em razão do bloqueio que o Rubro-Negro obteve nos repasses de uma parcela dos direitos de TV do Campeonato Brasileiro.